大灣區GBA專題：女性憂削工作機會 有僱主稱病假已涵

中國勞動關係學院法學院長沈建峰曾接受內媒訪問稱，從企業追求成本最小化、利潤最大化的角度看，增加「生理假」會令女職工用工成本增加，自然導致其在勞動力市場處於不利地位。若無反歧視制度配套，只是增加女職工的各種假期，總體來看未必對女職工有利。

10餘省市已有政策 港未有法定假

深圳以外，目前至少有北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江等10餘省市發布過相關政策，在地方法規明確女性職工有一兩天生理期休假，當中北京最早從1990年就頒布相關法例。在台灣，《性別平等工作法》規定女性每月可請一天生理假，且毋須出示證明，但若超過3天就與病假合併計算。

香港至今未有法定生理假。香港女青年商會2020年曾調查，顯示96%受訪女性於生理期間不適，包括下腹疼痛、頭暈、腹瀉等，亦有92%女僱員稱影響工作。調查並發現，逾90%受訪僱員支持港府增設法定生理假期，更有約70%受訪僱主亦支持該法例，反對的僱主主要擔心法例被濫用，或認為現有病假條款已可照顧痛經情形。雖然有近半數女性僱員曾因月經不適而要請假看醫生或請病假，不過有26%表示曾因此被僱主或主管歧視或埋怨。