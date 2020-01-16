大灣區GBA專題：深政協倡生理假 始揭政策已存30年 打工族一笑置之 「例休年假都放不了」

明報記者 林迎

人社局：有聯合部門推動落實

「還請什麼生理假，正常的例休、年假都放不了，」在深圳工作的余小姐，多年來受痛經折磨，她說每個月都靠止痛藥捱過，對於「生理假」的條款，她「呵呵」一笑置之。早前深圳人社局答覆市政協委員程宗玉《關於保障女職工享有生理假期的提案》，引述1993年國家頒布的《女職工保健工作規定》第七條第四款規定，患重度痛經及月經過多的女職工，經醫療或婦幼保健機構確診後，月經期間可適當給予一至兩天的休假。人社局並稱，有聯同深圳衛健委、婦聯等部門推動落實生理期休假，加強對女職工勞動保護工作的監督檢查，但顯然連政協委員也不知道原來生理假已存在30年。

經醫生證明 經期可休兩天

「重度痛經會表現出嚴重且明顯的症狀，嚴重影響女性的生活和工作，」廣州中山大學附屬第六醫院婦科主任陳淑琴表示，痛經分為原發性痛經（PD）和繼發性痛經（SD），不論是哪類，患者都可直接前往醫療或婦幼保健機構，醫生會根據症狀開出證明。至於有權請假的另一病因「月經過多」，判定比較困難，「很多時候女性是主觀上認為自己月經過多，實際客觀來講月經是正常的」。陳淑琴稱，當月經過多導致嚴重貧血，並引起休克、暈厥等症狀時，醫生會確認症狀已影響到患者健康與正常生活、工作，要進一步檢查原因才能開具證明。陳淑琴讚賞《女職工保健工作規定》的規定具有積極意義，體現政府對女性健康和權益的重視，她呼籲相關機構和企業積極落實，確保女性得到保障。

記者翻查這份近30年前的《女職工保健工作規定》，除生理假外，還包括要求僱主設立女職工衛生室、孕婦休息室、哺乳室等保障條文（見表），在今天看來亦絕不過時；該條例於2011年修訂時，上述條文也基本獲保留。

此外，程宗玉在提案還建議設立「女職工關愛衛生室」，深圳人社局回應稱，不斷為保護「四期」（經期、孕期、產期、哺乳期）女職工落實和完善配套服務設施，一是累計設立母嬰室1100多間，二是由深圳市總工會推進建設「工會愛心媽媽小屋」，是供女性哺乳、泵奶、換片或休息的私密空間，截至2022年上半年，在企業機構、工業園區、商務樓宇等建成437家，當中公共場所113家。