女生泄密遭童黨凌辱 15歲男生襲擊非禮罪成

【明報專訊】13歲女生X在社交平台「抖音」結識14歲男生，並將一名共同朋友的性秘密告訴男生，令女生於去年7月25日，在紅磡一公園遭童黨掌摑、將長棍塞入私處等，並拍攝過程。男生早前否認4罪，昨在九龍城裁判法院被裁定普通襲擊、非禮、管有兒童色情物品3項罪名成立。裁判官斥男生應有堅定意志明辨是非，拒絕就範，但片段可見他樂在其中。
辯稱怕被打配合童黨
官斥被告拍片 同一陣線
現年15歲的男被告還押至12月23日判刑，將轉介少年庭，以待索取青少年罪犯評估報告及院舍報告。裁判官裁決時指出，被告安排女事主X和童黨見面，有人事前以手機信息向被告表明「想郁」X，明顯涉及襲擊，被告肯定欲加入施襲。
被告曾辯稱，他不想見到X和童黨爭執及擔心被打，於是配合童黨，並拍攝過程；對於X替童黨口交，被告感到嘔心，遂別過面沒看。裁判官不接納被告辯解，稱X遭大力掌摑，令人髮指，X被以性意味粗言辱罵，被告舉機拍攝，與童黨同一陣線及支持他們。裁判官續說，雖然被告沒有摑X，但其作為和主犯沒重大分別，他與童黨共同犯罪，演變成凌辱猥褻事件，他亦知悉手機內藏有涉案影片。另外，因沒證據，被告協助和教唆向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪脫。