關愛隊只容愛國愛港者 民主派欲申請冀勿排斥

每選區一隊 兩年資助120萬

根據政府提交文件，當局會參考區議會選區分區，每區設一隊關愛隊，每隊人數8至12，設正副隊長。按南區及荃灣區分別有17和19個選區推算，兩區預計共36隊關愛隊，按此計算，試行計劃總資助額共涉及約2880萬至4320萬元。

關愛隊遴選程序將分兩階段（見表），首階段由民青局長領導的「全港評審小組」制定甄選準則，成員包括教育局、勞福局及保安局的副局長等，確保團體「愛國愛港，能支持和配合政府的領導」等。通過首階段審批的團體要提交服務建議書，18區民政事務專員領導的「地區評審小組」評審，再交「全港評審小組」審批。計劃多項細節仍未披露，包括承辦團體須否宣誓、具體審批準則、資助用途有否限制等。

荃灣梨木樹東區議員陳琬琛初步計劃以友好地區組織名義申請服務梨木樹邨一帶。他稱，不少民主派有心服務社區，冀當局別排除他們，不希望計劃淪為政治分贓。政府文件稱，鼓勵關愛隊透過贊助、捐贈或團體內部資源提供服務，陳琬琛稱民主派一向較缺資源，憂慮變相向建制派傾斜。劉卓裕則表示，現任區議員應積極申請，以免政府有藉口將關愛隊服務全部批予建制派。

南區區議會前主席、民主黨主席羅健熙表示，黨內未討論會否申請。該黨民政事務發言人朱子洛批評，關愛隊變相直接資助建制團體取代民選區議員，質疑政府刻意忽視區議會職能。

陳恒鑌：資助額相對較低

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，關愛隊資助額相對較低，每隊平均每月僅4萬元，部分已用於租場地，估計需節約開支亦要籌錢應付。據他了解，地區團體反應踴躍，料有足夠團體承辦，不會因資助額偏低而卻步。對於民建聯會否申請，他稱若當局認為政黨合適，民建聯會考慮。