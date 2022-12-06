【Emily】港區人代候選人見面會拉票 「台灣女孩」凌友詩自稱「港基層」

陳帆自言深交內地政府團體40年

有份參選嘅前運輸及房屋局長陳帆就介紹自己係前官員，話喺過去40年公職生涯中，同中央人民政府、各地區省市、各界社區團體保持緊密聯絡，呼籲大家睇吓佢份政綱。陳帆又話國家邁進新時代，作為中國人參與人大選舉係義不容辭嘅事，希望可以促進香港經濟、民生發展，將香港未來同國家長遠策略打成一片。

其他候選人都好落力，競逐連任嘅鄺美雲，先以廣東話介紹自己過往致力推廣慈善工作，講講吓轉用普通話發言，讀出「我們（國家）社會主義的理論自信、道路自信、制度自信、文化自信」，同埋話努力奮鬥實現中國夢。工聯會副會長謝愛紅就話因為爸爸愛國，所以佢叫「愛紅」；佢話自己長期堅持愛國愛港，仲提到曾經走入學校播100套中國電影，至今播咗900幾場。