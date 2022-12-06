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2022年12月6日星期二
港聞二
江澤民遺體火化 京民眾夾道相送 現屆上屆常委送別 胡錦濤現身
醫局促員工「不影響服務下」默哀
議員質疑「簡約公屋」過貴 何永賢：68萬建一伙相近公屋
扶委會議突取消 貧窮報告無期 現屆委員忽收通知不解原因 政府稱將公布新一屆名單
謝偉俊：立會監察削弱 官員「奉旨咗」 指昔日濫用致人權自由減 料未來「走回中間」
御狀英媒撰文批釋法 「對司法獨立信心破壞不可估量」
明年擬條例 環評降門檻 時間省一半
財赤千億倍超預算 儲備相當政府開支11個月 再派消費券否 陳茂波：先聽意見看經濟
港大噴鼻疫苗 國家批准使用
當總指揮逾50年 大坑火龍傳承人陳德輝逝世
港大新乙肝藥注射半年 收現技術10年療效
調查：65%婦女更年期不適沒求醫 民建聯倡增服務
患巨結腸症 求情：難控排便未嘗睡逾兩小時 自幼截腸獲減刑 青年認暴動囚32月
4000人一例 專家料被告屬重症
懲教員涉助藏手機 囚犯3月通電2200次 控方：曾代向電訊商反映接收差
拯救遺棄寵物中心場主涉虐狗 未閱畢文件 官遵公平審訊押後
旗下店舖屢遭破壞 食品店被車撞穿閘
詹培忠涉欺詐 同案被告棄保充公450萬擔保金
fb留言「抵死」控圖煽動 警：替殉職水警不值講反話
健力賽播錯國歌 稱解釋不能接受 王敏超：有預謀
涉毁多區金塔神像 埃及裔商人落網
大灣區GBA新聞：加速「工業上樓」 擬連續5年建2000萬平方米 深拓展工廈 年造兩蛇口工業區空間
大灣區GBA新聞：港車經港珠澳橋北上免擔保免關稅
灣區手記：臨時管控 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】港區人代候選人見面會拉票 「台灣女孩」凌友詩自稱「港基層」
【Emily】讀大英博物館藝術書 胡志偉盼出獄後見識
【Emily】民主黨收評稅審核 「已按計算結果處理」
【Emily】初做AO嫌悶 孫玉菡：諗過辭職
【Emily】談練空手道心得 劉慕裳3月寫百頁筆記
【Emily】參觀文物展 洪雯著牛仔褲學跳古典舞
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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