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健力賽播錯國歌 稱解釋不能接受 王敏超：有預謀

【明報專訊】日前迪拜亞洲經典健力錦標賽頒獎禮大會播放國歌時播錯《願榮光歸香港》，主辦方亞洲健力聯會指稱由不同國家義工組成的技術團體出錯所致。港協暨奧委會義務秘書長王敏超昨日在港台節目《千禧年代》表示，主辦方的解釋不能接受，未能解釋為何出錯，認為國際賽事應招攬具經驗者。港協暨奧委會早前向屬會發指引，要求港隊出賽要向主辦方提交正確國歌及區旗，並在比賽當場核實，王稱將檢討指引，例如要求代表團奏國歌前再次核實。

將檢討指引 如奏歌前再核實

王敏超稱，未知香港代表團今次在奏國歌和升掛區旗前一刻有否再檢查，但比賽前已向主辦方提交正確版本，當中是否有人更換要再調查。他表示，一般奧運大型賽事會在比賽前一兩個月開會處理國歌等事宜，較難出錯，但規模較小的賽事，或國際賽事經驗較淺的主辦單位則有可能出錯。

倡奧委會定指引要求播正確國歌

王認為指引的大方向正確，但仍需檢討細節，將與屬會討論，例如在得悉獲獎，或有機會奏國歌前再次核查，相信主辦單位會配合。至於會否向國際奧委會投訴，他說會先與香港舉重健力總會討論，再考慮跟進，又表示將嚴肅處理今次事件。

另外，王敏超昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，播錯國歌情况可能會出現於其他地方，他舉例指蘇格蘭和加泰隆尼亞亦提出獨立，相關地方有可能出現類似情况，認為國際奧委會應制定強硬和仔細指引，要求國際賽事主辦方要播放正確的國歌。

王認為，如播錯其他國家國歌後即時修正沒有問題，「但呢隻（願榮光歸香港）就唔係幾好，一定有預謀去做」，提到如有人刻意在國際賽作出該行為，肯定牽涉政治。

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