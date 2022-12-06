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fb留言「抵死」控圖煽動 警：替殉職水警不值講反話

【明報專訊】水警總督察（追授）林婉儀去年9月25日追截走私船時墮海，失蹤兩日後尋回證實殉職。一名男警涉在警方facebook留言稱「抵死」，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，案件昨日在西九龍裁判法院續審。被告自辯稱當時心情不好，涉案言論只是晦氣說話，指實情是替女督察不值。在內地長大的被告稱，他立志參軍，來港投考警隊4次，終在2017年獲取錄，因本案遭同袍冷言冷語，迫於無奈辭職。

被告崔駿民（26歲），案發時駐守馬鞍山軍裝巡邏小隊，署理主任裁判官香淑嫻早前裁定被告自願交出手機及密碼，批准相關證據呈堂。

案後因同袍冷語辭職

如判無罪欲繼續當差

被告昨日供稱，受在內地的軍訓式學校影響，想成為公安、武警或參軍，他於2010年隨家人來港；加入警隊後，於2019年曾處理「踏浪者行動」，形容辛苦和工時長，警員執勤時需穿尿片。他就本案收到來電被罵「人渣」和「警隊恥辱」，抵受不住壓力，於是辭職。辯方問被告是否仍想重返警隊，他說若案件還他清白，欲繼續任警員。

被告表示，當日得知女督察墮海後，感到傷心、難過和震驚，他在警署飯堂聽見同袍討論，指女督察的船追截時進入內地水域，被走私船「回馬槍」掉頭撞擊，有人說「唔撞死都浸死」、「冚硬區旗啦」 ，估計女督察遇難；同袍又稱事前上級不滿走私猖狂，該隊遂要「做場好戲、拉到人」，並說「追過界罔顧伙計生死」，「最抵死係嗰班高官、狗官」。

指不忿上司罔顧伙計生死 說晦氣話

被告認為，是警方部署不當導致女督察死亡，替她感到不值，而下令指揮、「累死」女督察的警員需負上責任。對於被告涉案留言指「換黑色喇水記女幫板（辦）應該死咗喇」，他解釋指是相信警方會把警徽轉為黑色。留言又指「不過係抵死」，被告解釋是發晦氣「講反話」，以宣泄情緒，他形容「愛之深，責之切」，重申沒詆毁女督察的用意，亦沒料到因此被起訴，他希望警方不再發生同類事件。審訊明續審。

【案件編號：WKCC4617/21】

相關字詞﹕煸動 警員殉職 走私 林婉儀

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