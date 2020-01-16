詹培忠涉欺詐 同案被告棄保充公450萬擔保金

偷渡來港 候審期間失蹤

被告馬鐘鴻（48歲）分別涉及串謀詐騙聯交所及非法入境兩案，自今年10月25日缺席聆訊。庭上透露，馬於去年9月向入境處自首，承認去年6月經海路從內地偷渡來港，隨後於11月還押，今年5月24日獲准以現金450萬元保釋，保釋條件包括居於北角一間酒店，每天向廉署交代翌日行程及會面者的聯絡資料，並須佩戴定位系統裝置、每天到警署報到等。

今年10月3日，廉署見被告沒有如常交代行蹤，到酒店時發現被告將定位裝置遺留房內，於凌晨獨自離開。廉署翌日聯絡其擔保人，他們亦不知被告行蹤。

被告的大嫂以100萬元人事擔保被告，另兩親友分別交出50萬元及10萬元擔保金。3人庭上作供時提及被告「細個好乖」，但長大後少有聯絡，他們因親友拜託為被告擔保而答應幫忙，各人身體狀况欠佳，收入不高，冀取回擔保金。

親友150萬擔保金充公否押後裁

控方重申擔保人知悉被告偷渡來港，變相偷渡離開風險高，3人亦未有時常聯絡被告確保他依時續保，建議法庭參考案例充公所有擔保金。郭官聽罷陳辭，認為被告明顯已棄保，下令充公其保釋金，至於人事擔保金是否充公則押後裁決。

【案件編號：DCCC 440/22】