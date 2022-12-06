拯救遺棄寵物中心場主涉虐狗 未閱畢文件 官遵公平審訊押後

官促覓律師協助

被告黃慧賢（64歲，圖）獲准以1000元保釋，另不得離港及直接或間接接觸控方證人。傳票控罪指出，被告於去年8月5日，在流浮山上白泥31號拯救遺棄寵物中心內，胡亂或不合理地因疏忽照顧，致5隻狗受到不必要的痛苦。

近300動物 5狗有健康問題

被告：前董事所有 不得接觸

庭上披露，被告與中心另一董事因照顧狗意見不合，該董事其後離職，並於去年7月報案指中心有狗受虐。同年8月，警方、漁護署及愛護動物協會到上址突擊搜查，發現290隻狗、4隻貓、2隻鳥龜及1隻豬，現場有足夠食物及水，環境適切，惟其中5隻狗有健康問題。被告稱作為場主有責任照顧場內所有狗，惟涉案5隻狗屬前董事，她與義工不得接觸。被告另爭議控方的獸醫報告，惟提及未有時間閱畢報告。

暫委裁判官鄭潤聰稱本案控罪嚴重，被告或被判監。鄭官在控方不反對下將案押後，又向被告說：「香港人個個都忙，我都好忙。」並指法庭日誌亦相當緊張，促被告盡快索取法律意見及閱讀文件，「一日睇一版，一個月都睇咗30幾版啦！」鄭官最終提醒被告，若狗場工作太繁忙，便應求助，「你自己諗清楚佢啦」。

【案件編號：TMS 1143/22】