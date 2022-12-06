懲教員涉助藏手機 囚犯3月通電2200次 控方：曾代向電訊商反映接收差

兩人已囚 3不認罪受審

3名不認罪被告分別為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明。首項串謀公職人員行為失當罪起訴楊和王，第二項串謀公職失當罪起訴王和張；王另被控一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正罪。同案另兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別判囚7個月及6個月。

控方開案陳辭指出，王帝俊和張銳明於2020年7月至10月在塘福懲教所服刑，由楊敬倫管理和監督紀律。本案被揭發後，王的囚倉被搜出一部連SIM卡的手機、香煙和打火機。案發逾3個月內，王的手機有2234次通話紀錄和1825次短信交流紀錄，部分電話撥予張及王的家人。

針對兩項串謀公職失當罪，控方指王曾向楊反映手機信號不佳，無法打電話和上網，楊提議向電訊供應商查詢，又着王保持低調。據電話錄音，楊向客服人員反映手機信號較差，並稱電話由居於大嶼山的家人持有。此外，張曾於WhatsApp群組表示自己有11包香煙，問李浩維可否將煙帶給王，群組成員亦曾討論如何為王的電話卡增值。

同案囚犯被告涉找囚友頂罪

針對串謀妨礙司法公正罪，控方指王曾與囚友用自製棋子賭博，遭懲教人員發現。王提出以數千元報酬，換取李姓囚友冒認參與賭博，李須接受懲教署處分，事後獲轉帳2000元。

辯方稱，懷疑部分呈堂對話來自楊敬倫當值所用錄音設備，要求控方披露如何獲取對話錄音。控方指有關內容涉PII，若疑犯得知監控和取證技術，會不利執法行動。控方休庭後確認呈堂錄音非來自懲教人員隨身設備，辯方同意不再爭議此點。審訊今續。

【案件編號：DCCC299/21】