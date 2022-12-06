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4000人一例 專家料被告屬重症

【明報專訊】本案被告譚嘉強求情時透露罹患先天性巨結腸症，年幼時切除大腸及部分小腸。致力研究先天性巨結腸症的澳門科技大學副校長兼小兒外科講座教授譚廣亨向本報說，被告切除大範圍腸道，致難以控制排便和易失禁，相信屬較嚴重病例，需特別照顧。本報昨向懲教署查詢會否為被告提供特別護理，署方稱不會評論個別個案。

專家：易失禁 需特別照顧

懲教署：不評論個案

先天性巨結腸症為不常見遺傳病，譚廣亨稱華人發病率較高，每4000名幼童有一例，主要於初生期發現，患者腸道先天缺乏神經節細胞，致腸道肌肉不能蠕動，病徵包括難以排便、腹脹和嘔吐等，需接受手術切除受影響部分。他說該病嚴重程度因人而異，視乎腸道有多大範圍缺乏神經節細胞，主要只影響直腸附近位置，亦有兩成人大腸多處受影響，最嚴重是整個大腸缺乏神經節細胞，甚至部分小腸亦如是。

至於被告情况，兒科專科醫生周中武相信，由於要切除部分小腸，料屬嚴重個案，而大腸主要作用是吸收水分，大範圍切除會使大便「偏水」，難控制排便，會令如廁次數頻密及易失禁。

譚廣亨教授亦向本報表示，被告要切除部分小腸，代表他大腸缺乏神經節細胞情况蔓延至小腸，認同屬嚴重情况；他說最嚴重案例需終身覆診或長期服藥調理，亦或需以人工造口解決失禁問題。

（反修例風暴）

相關字詞﹕懲教署 反修例風暴 周中武 譚廣亨 先天性巨結腸症

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