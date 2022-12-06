4000人一例 專家料被告屬重症

專家：易失禁 需特別照顧

懲教署：不評論個案

先天性巨結腸症為不常見遺傳病，譚廣亨稱華人發病率較高，每4000名幼童有一例，主要於初生期發現，患者腸道先天缺乏神經節細胞，致腸道肌肉不能蠕動，病徵包括難以排便、腹脹和嘔吐等，需接受手術切除受影響部分。他說該病嚴重程度因人而異，視乎腸道有多大範圍缺乏神經節細胞，主要只影響直腸附近位置，亦有兩成人大腸多處受影響，最嚴重是整個大腸缺乏神經節細胞，甚至部分小腸亦如是。

至於被告情况，兒科專科醫生周中武相信，由於要切除部分小腸，料屬嚴重個案，而大腸主要作用是吸收水分，大範圍切除會使大便「偏水」，難控制排便，會令如廁次數頻密及易失禁。

譚廣亨教授亦向本報表示，被告要切除部分小腸，代表他大腸缺乏神經節細胞情况蔓延至小腸，認同屬嚴重情况；他說最嚴重案例需終身覆診或長期服藥調理，亦或需以人工造口解決失禁問題。

（反修例風暴）