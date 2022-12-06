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患巨結腸症 求情：難控排便未嘗睡逾兩小時 自幼截腸獲減刑 青年認暴動囚32月

【明報專訊】2019年8月4日有市民發起「大三罷」行動，多區出現示威，其中有示威者包圍將軍澳警署，持續至翌日凌晨，一名青年涉參與暴動和擲磚損壞警署玻璃窗被捕，他昨日在區域法院承認一項暴動罪，另一項刑事毁壞罪則存檔法庭。辯方求情時透露，被告罹患先天性巨結腸症，需每兩小時如廁，父母亦身患重病。法官考慮到被告身體狀况，判他監禁兩年8個月，以及向政府賠償3000元。

擲磚毁將軍澳警署玻璃

被告譚嘉強（現年24歲）昨日與到庭旁庭的胞姊聞判後均眼泛淚光。法官姚勳智在判刑後寄語被告不要氣餒，在獄中好好反思，完成學業後努力工作報答家人。被告回答「多謝法官閣下」。

辯方求情稱，被告父親曾切除一隻腳，行動不便，母親亦患重病，昨未能到庭的雙親希望向法庭表達他們深感難過及遺憾。辯方稱一家依靠被告姊姊任美甲師養家，但她受疫情影響收入，月入僅萬餘元。辯方形容被告「由出生到現在都唔係幸運嘅人」，出生兩周便接受手術切除大腸及部分小腸，是亞洲首例，其後一直有失禁問題，需不斷補充水分，更要每兩小時如廁，一生未曾睡多於兩小時。

被告父截腳 母重病

姊養家疫下收入微

辯方續稱，被告即使身體殘缺，仍沒放棄，完成副學士課程後在都會大學攻讀學士，差數學分便能畢業，校方稱若他在兩年內未能完成學分，將需重新入學，所花時間和金錢將付諸東流；被告明白做錯事須承擔，但望法庭考慮其身體及家庭狀况，酌量減刑。

差數學分都大畢業 或需重新入學

姚官判刑時稱，本案暴力程度高，有示威者使用大型彈叉擲物，警署受嚴重破壞，花費逾13萬元維修；被告非領導者但亦有擲磚破壞警署玻璃，故以4年半為量刑起點，考慮其特殊身體狀况，減至3年9個月作起點，認罪後減刑至32個月。

被告承認的案情指出，事發當日有人號召下午參與將軍澳「反送中」大遊行，獲警方發不反對通知書。至下午近6時，數百示威者在將軍澳警署外聚集至翌日凌晨，以雷射光射向警署、大聲叫囂，有人以鐵枝及剪刀破壞鐵閘。約凌晨2時40分，近300名示威者繼續聚集，警方警告示威者停止衝擊但不果。有警員目擊被告戴着手套及口罩在示威者之中，向警署擲磚，擊碎一塊玻璃窗。被告其後隨示威者離開，警員尾隨至被告所住大廈，將他拘捕。

【案件編號：DCCC 135/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕巨結腸症 反修例 暴動罪 刑事毁壞 大三罷

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