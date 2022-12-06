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調查：65%婦女更年期不適沒求醫 民建聯倡增服務

【明報專訊】民建聯一項調查發現，64%受訪婦女認為政府對婦女更年期的支援及資訊不足，有65.4%表示未有因更年期不適症狀而求醫。民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆稱，現時政府的醫療服務未有涵蓋更年期相關服務，加上社會忽視，種種原因令女性不知應如何求助；她指更年期可導致的長期症狀包括反覆尿道感染、尿失禁及骨質疏鬆症等，有個案更會突然出現頭髮變白或皮膚轉差症狀，建議政府增加更年期評估檢查及加強情緒支援等。

民建聯於今年10月7至11月14日，以網上問卷調查方式了解婦女如何面對更年期，收回1256份有效問卷，有三成多受訪者表示自己已步入更年期，約三成則表示已過更年期。

專家倡康健中心提供檢查治療

就更年期的不適症狀，62.2%受訪者表示出現潮熱（發熱、容易出汗），41.9%稱較易發脾氣，35.3%表示經期紊亂。調查又顯示，受訪者應對更年期症狀的態度，有12.5%受訪者表示不會理會，6.9%稱不懂面對，60.4%表示會以保持身心開朗及健康生活的態度應對，以及18%表示會尋求中醫調理等，抱積極態度。

香港大學前婦產科教授黃譚智媛建議政府在地區康健中心為女性做更年期檢查，包括詢問病歷、家族病史及家庭醫生等，再配合西醫藥物治療，可幫助女性治療更年期不適。民建聯建議當局為更年期婦女提供適切支援和資訊，包括提供中藥及針灸等治療，並加強宣傳教育，改變社會對更年期帶有負面標籤的風氣；葛珮帆補充，政府應推展全民子宮頸普查計劃，亦希望媒體勿醜化更年期女性，應多提供有關資訊。

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