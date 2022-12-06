港大新乙肝藥注射半年 收現技術10年療效

團隊在2020年7月至今年3月中，為各地共457名乙肝患者進行研究，其中227人正接受「核苷酸類似物」治療。團隊隨機將參加者分成4組，當中一組連續半年注射300毫克新藥「bepirovirsen」，其餘組別則先後接種安慰劑、300毫克或150毫克新藥等，停藥後再觀察半年。

減服藥後遺症 料5年後面世

研究數據顯示，在連續半年注射300毫克新藥的患者中，約10%人HBsAg及乙肝病毒載量持續下降，其HBsAg及乙肝病毒檢測均呈陰性，屬功能性治癒，免疫系統得以復蘇並可抗擊病毒。研究上月已在《新英倫醫學雜誌》刊登。

有份負責帶領研究的袁孟峰向本報稱，現時大部分乙肝患者要終身每日服用抗病毒藥，其中只有約3%人用藥8至10年後可達功能性治癒，而只需半年就有一成人達同一效果，形容新藥成效好「remarkable（卓越）」。他補充，仍需時試驗新藥療效及安全性，估計明年開展下一期試驗，其中會將停藥後的跟進時間進一步加長至近3年，目標將「功能性治癒」比率提升至30%；估計新藥仍需5年才可面世。

袁又指新藥可令乙肝患者毋須長期服藥，減低其出現長期後遺症的死亡率，並減省他們到公立醫院覆診次數，認為長遠可減輕公立醫療系統負擔。