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當總指揮逾50年 大坑火龍傳承人陳德輝逝世

【明報專訊】在港島大坑土生土長的大坑火龍傳承人及總指揮、人稱「輝哥」的陳德輝於前日（4日）逝世。大坑火龍文化館昨於facebook發文公布輝哥離世的消息，表示深感悲痛，並向輝哥的家人致以深切慰問。

年逾70歲的陳德輝於1946年出生，自15歲起便參與舞火龍，21歲加入青年委員會，23歲正式成為大坑火龍傳承人及總指揮，至今已有50多年。文化館指輝哥一生致力弘揚大坑中秋火龍傳統文化，一直引領大坑火龍的演變足迹，願他英氣長存。大坑舞火龍於2011年獲納入《國家級非物質文化遺產名錄》。

文化體育及旅遊局長楊潤雄對於陳德輝逝世表示哀悼和惋惜，向其家人致以深切慰問。楊潤雄讚揚陳德輝多年來積極帶領舞火龍活動，讓許多年輕一代認識這項珍貴的非物質文化遺產，成功讓中國傳統文化得以薪火相傳並發揚光大，會永遠懷念他。

兩星期前曾與輝哥見面的灣仔區議會前主席楊雪盈昨於網上發文悼念這位「大坑傳奇」，形容輝哥是她敬重的前輩。楊透露二人因火龍而認識，有次楊在舞龍時打鼓不上手，輝哥便安排師姐教楊。即使她無當議員，輝哥也會在她擺檔賣陶瓷時送上一碗紅豆沙。輝哥一句「邊個真心幫街坊，街坊都知道」，楊稱她一輩子也感謝輝哥。

楊雪盈形容，輝哥為人一絲不苟有條理，剛剛11月20日才親自指揮過大館的舞火龍，又說輝哥為人不平則鳴，其離去令她悲痛至極，稱「每個大坑兒女都會永遠記得他」，她又向輝哥家人致以最誠懇深切慰問。

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