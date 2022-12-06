港大噴鼻疫苗 國家批准使用

稱首港產疫苗獲批

袁國勇盼港府開綠燈

港大昨晚（5日）透過新聞稿公布，該款噴鼻式疫苗近日獲內地藥監局同意緊急使用，萬泰目標於未來6個月生產2億劑疫苗，並稱有關疫苗能否於本港使用，視乎港府會否批准。

袁國勇向本報表示，相信「衛活苗一號」為世界首款香港研發的新冠疫苗獲批准使用，希望本港能早日使用，「始終香港大學研發，香港都無得用好似唔係幾好」，惟未知萬泰有否向港府申請認可。他稱該款疫苗可於鼻腔及咽喉黏膜產生保護，阻礙病毒透過鼻咽入侵人體，而注射式疫苗則只能在血液產生中和抗體和T細胞反應。

袁補充，研究團隊將以Omicron變異病毒株等更新噴鼻疫苗成分，惟強調該款疫苗現時亦有效對抗Omicron。

最新疫情方面，本港昨新增9508宗新冠陽性個案，其中8843宗屬於本地感染。衛生防護中心昨公布多21間安老院舍呈報37名院友及6名員工染疫，再創第五波疫情於今年中回落以來新高，共62名院友被列為密切接觸者。醫管局昨公布過去一周錄得358名染疫安老院友入院，按周增約5%。

明報記者

（新冠疫情）