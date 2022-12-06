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財赤千億倍超預算 儲備相當政府開支11個月 再派消費券否 陳茂波：先聽意見看經濟

【明報專訊】財政司長陳茂波昨出席立法會財經事務委員會時透露，本財政年度的財政狀况將較預期差，料出現1000億元赤字，遠高於預算案估算的563億元，財政儲備降至約8000億元水平，相當於11個月的政府開支。民建聯議員葛珮帆關注會否再派消費券，陳茂波指消費券作用不錯，惟牽涉公帑較多，而預算案剛開始諮詢，表明會多聽取社會意見，「同時會密切留意經濟狀况，再諗吓」。

陳茂波引述本地大學研究顯示，首次推出的消費券對經濟提振作用相當不錯，市民平均每人發5000元，會多花4000至6000元。

立法會保險界議員陳健波表示，政府今年收入減少，但市民期望政府會在預算案中再推出消費券等補助，他關注預算案如何平衡兩者；陳茂波回應時形容議員的說法是「切中要害」，他指整體經濟仍疲弱，市民壓力較大，政府會密切注視經濟情况，因時制宜，量入為出，對各種意見持開放態度。

議員促續保就業 陳：慎重考慮

經民聯立法會議員林健鋒則促請政府再推「保就業」計劃，協助經營困難的中小企渡過年關。陳茂波表示，如何分配有限資源，不同人有不同意見，將資源直接幫助市民，抑或將資源給予企業間接幫助市民，市民會有不同看法及感受，需要慎重考慮。

稱「不會攬住荷包唔使錢」

陳茂波昨午出席活動時，表明在經濟環境不好時政府會盡力「幫手頂住」，採取擴張性財政政策及逆周期措施，「你可以放心，我們不會因為在這樣的環境，攬住個荷包唔使錢，錢是賺來使的。儲備是環境不好時使用，環境不好還收縮、驚、攬住那些錢，其實不聰明」。

相關字詞﹕消費券 財政赤字 陳茂波

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