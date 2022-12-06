明年擬條例 環評降門檻 時間省一半

工程達50公頃才須交環評

現時環評條例「附表3」內現列明，研究範圍包括20公頃以上的市區發展工程項目的工程技術可行性研究，須有環評報告。環境局文件表示，檢視過往共25份在「附表3」審批的環評報告後，發現發展規模小於50公頃的項目，主要為規模較小的住宅發展項目及相關配套，一般不涉嚴重影響環境的大型工程，故建議將原先的發展規模下限由20公頃更改為50公頃。

月中逐步開放中央數據庫 簡化程序

文件又表示會設立中央環境數據庫，網羅與環境及生態相關的數據。生態資料分為常規資料及敏感資料，常規資料將開放給公眾參考，敏感資料只開放給有需要者，以保護一些瀕危動植物如金錢龜及土沉香等。中央環境數據庫的設計已完成，將於本月中逐步開放使用。

現時環評條例指定工程項目清單須取得環境許可證，新措施擬豁免部分設施，例如為警方及國家安全而設置直升機升降場，以及為鄉村提供基礎設施包括電力、電訊、供水和排污系統等。另將更新技術評估要求，為環評內各項技術評估確立標準做法。文件又提到制訂具體指引，協助污水處理、海底電訊電纜的敷設工程等指定工程項目的倡議人，採用申請環境許可證的簡化途徑，把法定環評程序所需時間由7.5個月減至2.5個月。

長春社轟忽視環評質素 憂侵濕地緩衝區

長春社公共事務經理吳希文表示，修訂「附表3」後料有大批小工程毋須提交環評報告，文件卻對提升環評質素着墨少，例如環團多年倡儀在環評加入氣候變化及光污染等新變化，為顧問公司制訂評估的詳細指引，當局至今仍未採納。他又憂慮精簡環評程序後，日後發展濕地緩衝區的底線下降，屆時私人發展項目更易闖關。