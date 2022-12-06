御狀英媒撰文批釋法 「對司法獨立信心破壞不可估量」

【明報專訊】終審法院早前拒批給律政司上訴許可，容許英國御狀Tim Owen代表壹傳媒創辦人黎智英，港府即日宣布就《港區國安法》提請人大釋法。曾在多宗重大司法覆核案件代表港府的英國御用大律師彭力克（David Pannick，小圖）罕有表示，倘人大常委會否決香港法院判決、駁回黎智英的律師人選，將對香港司法獨立及外界對其信心造成「不可估量的破壞」（immeasurable damage）。他又質疑港府忽視Tim Owen在國安法案件中，純粹是被告的代表律師。
指代表律師身分不涉機密
港府危國安說法不成立
律政司長林定國昨出席立法會一個委員會會議時，未評論彭力克的言論。本報向彭力克查詢，若然人大釋法會否影響他日後來港，他拒絕評論。
彭力克在英國《泰晤士報》以「香港傳媒審訊是對其法治的關鍵時刻」為題撰文。他在文中反駁港府提請釋法的理據，包括港府指海外律師或危害國家安全，他反駁指港府說法讓人無法理解，亦難以成立，正如終審法院判辭提及黎智英案不涉及國家機密。
彭力克在文中表示，香港法官及律師在艱難的環境下維持法治，目前的危機威脅到司法獨立及法制公平的信心。
彭力克又形容目前香港處於關鍵時刻，相信人大常委會考慮到讓黎智英代表律師能在庭上提出法律理據，對公平審訊至為根本（fundamental）。