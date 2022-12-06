御狀英媒撰文批釋法 「對司法獨立信心破壞不可估量」

指代表律師身分不涉機密

港府危國安說法不成立

律政司長林定國昨出席立法會一個委員會會議時，未評論彭力克的言論。本報向彭力克查詢，若然人大釋法會否影響他日後來港，他拒絕評論。

彭力克在英國《泰晤士報》以「香港傳媒審訊是對其法治的關鍵時刻」為題撰文。他在文中反駁港府提請釋法的理據，包括港府指海外律師或危害國家安全，他反駁指港府說法讓人無法理解，亦難以成立，正如終審法院判辭提及黎智英案不涉及國家機密。

彭力克在文中表示，香港法官及律師在艱難的環境下維持法治，目前的危機威脅到司法獨立及法制公平的信心。

彭力克又形容目前香港處於關鍵時刻，相信人大常委會考慮到讓黎智英代表律師能在庭上提出法律理據，對公平審訊至為根本（fundamental）。