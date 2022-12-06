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謝偉俊：立會監察削弱 官員「奉旨咗」 指昔日濫用致人權自由減 料未來「走回中間」

【明報專訊】新選舉制度下的首屆立法會議員上任近一年，立法會選委會界別議員謝偉俊昨日接受民主黨前主席劉慧卿訪問，稱現時立法會「沒有很亂的事」，比過往有效率，惟在監察政府方面卻較弱，甚至官員的態度亦「奉旨咗」，認為是不恰當。他又形容本港少了很多人權和自由，原因是過往有人濫用自由，故須「重手處理」，但有信心未來會「走回中間多點」。

批官員不諳國情 亂套內地疫策

今屆政府上任後，先後4次在立法會舉辦前廳交流會，謝偉俊昨日接受劉慧卿的網台《議會內外》訪問時提到，有議員在前廳交流會時向官員請願，並希望與官員拍照，但事後該名議員卻遭投訴至「最高單位」，被質疑為何議員會做這些事。但謝偉俊認為，香港是自由、民主社會，議員請願是平常表態，官員應該要明白。

談到近年政府處理新冠疫情的手法，謝偉俊批評本港官員對內地國情認識很淺，指內地文化是「上有政策、下有對策」，部分政策亦未必符合香港情况，他稱官員需使用適當對策，令事件變得較圓和，惟香港官員卻未摸熟做法。

籲參考六七暴動 輕判反修例被捕者

劉慧卿提到，曾有人指「香港不再是我們認識的香港」，謝偉俊同意，並形容現時香港少了很多人權和自由，因過往有人濫用自由，例如過往立法會有激進人士將宣誓弄得「亂晒大龍」，導致制度崩塌，固然要「重手處理」，但有信心未來會「走回中間多點」，惟仍未是時候，或需待國際形勢緩和。對於現時社會氣氛差，市民都不太開心，謝偉俊認為可能是未習慣《港區國安法》實施後的環境，他指一旦發生國安問題，就會沒有人權，籲大家在國家層面的事應互相體諒。

不少涉及2019年反修例風波的案件仍未審理，謝偉俊提及過去在六七暴動後，因暴動案而被判入獄者，服刑不久後便「靜靜地」獲釋，建議現在政府在社會氣氛較好、政治環境較安定的時候，可參考做法，從輕處理反修例案的被捕人。

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