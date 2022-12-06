扶委會議突取消 貧窮報告無期 現屆委員忽收通知不解原因 政府稱將公布新一屆名單

被問為何突然取消會議、本月內會否公布貧窮報告，政府發言人回覆本報查詢時沒有正面回應，僅指本屆扶委會任期將於本月31日屆滿，政府稍後會公布新一屆扶委會成員名單，待新一屆扶委會明年初成立後，政府會馬上開展有關工作，並視乎工作進展，適時公布有關措施取得的成效。

政府發言人：適時公布措施成效

政府發言人稱，上屆政府採用的貧窮線按「相對貧窮」概念制定，以住戶收入作為單一指標量度貧窮，方法有局限，長遠會削弱貧窮線監察真實貧窮情况的功能，重申《施政報告》宣布本屆政府策略是精準扶貧，已推出「共創明Teen計劃」，並已要求政務司長重組扶委會，研究和識別其他精準扶貧的目標群組。

扶委會秘書處昨向委員發出的電郵沒說明取消會議原因，並提及《施政報告》已要求政務司長重組扶委會，研究和識別精準扶貧的目標群組，政府稍後會公布成員名單，並會諮詢新一屆扶委會意見，落實精準扶貧的新策略，把資源投放到最需要幫助的人身上。

質疑重組不擾現屆會議 委員去信促重開

扶委會自2013年9月公布首條官方貧窮線後，每年均編製貧窮報告，詳列貧窮人口、貧窮率、貧窮線及不同群組貧窮狀况數據和分析，至今已公布9份報告。扶委會委員、社區組織協會副主任施麗珊表示，不理解為何突然取消會議，以往扶委會均開會討論貧窮報告並提意見，暫不知何時會公布新一份貧窮報告；又質疑即使重組扶委會，也不影響現屆扶委會開會。她說已去信秘書處要求召開會議，討論貧窮報告、重組扶委會、精準扶貧等事項。