議員質疑「簡約公屋」過貴 何永賢：68萬建一伙相近公屋

陳學鋒批未披全部選址、單位數目

政府提出5年內興建3萬伙簡約公屋，其中簡約公屋的設計和建築工程費用約267.9億元，相關基建工程費用約6億元，並將於明年首季向立法會申請一筆過撥款。民建聯陳學鋒批評，房屋局擬申請一筆過撥款，惟不但未有披露全部選址資料，亦沒詳細提及興建的樓層及單位數量，「唔知做緊咩就撥款，𠵱家好似隔山買牛」，質疑「建築物究竟包咩要200億」。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦質疑，當局申請一筆過撥款，但未能提供建造工程詳細造價，是不尊重立法會，揚言將反對。

何永賢解釋，由於項目推出時間緊迫，且項目設計涉外部工程，故急需申請一筆過撥款，並將於明年1月立法會工務小組審議項目時提供更多細節，包括其他簡約公屋選址及造價細節。

何又稱，近268億元撥款中的200億元屬建築物的建造成本，若以3萬個單位計算，每個單位平均成本約68萬元。她補充，樓層較少的簡約公屋，造價與過渡房屋相若，每個單位成本約55萬元；至於樓層較多的簡約公屋，考慮到風力、結構及地基等問題，每個單位成本約68萬元，與公屋相若。她說，由於簡約公屋採用組裝合成法興建，「將來可以甩得開」，會促請建築署研究組件日後可否作其他用途。

研增交通接駁 正尋港九選址

另外，有立法會議員質疑部分簡約公屋選址偏遠，何永賢表示將研究安排接駁車輛來往鄰近鐵路站，並會與運輸署商討有關事宜，同時正尋找其他位於九龍及港島的選址。