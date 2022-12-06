江澤民遺體火化 京民眾夾道相送 現屆上屆常委送別 胡錦濤現身

追悼大會今早10時舉行

新華社報道，習近平等黨和國家領導人昨到解放軍總醫院送別江澤民，胡錦濤亦有現身，是中共二十大後首次公開露面。解放軍總醫院告別室上方掛有黑底白字橫幅，寫着「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是其彩色遺像。江澤民的遺體覆蓋着中國共產黨黨旗，遺體前擺放江澤民夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，花籃緞帶上寫着「你永遠活在我們心中」。

昨早10時，習近平、李克強、胡錦濤等人胸佩白花、臂戴黑紗來到告別室，在江澤民遺體前肅立及三鞠躬，隨後向王冶坪和親屬表示慰問。10時20分，8名禮兵荷靈，伴着哀樂走出告別室。習近平等護送江澤民的遺體上靈車。10時25分，在習近平等黨和國家領導人、治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬護送下，靈車徐徐駛向八寶山革命公墓。在八寶山革命公墓大禮堂，眾人向江澤民作最後訣別。江澤民會在什麼地方安葬，至截稿前尚不清楚。

千計黨員赴八寶山送行

新華社報道，中共中央、全國人大常委會、國務院、國家監委、最高法院、最高檢察院、全國政協、中央軍委領導和老同志，各民主黨派中央、全國工商聯主要負責人和無黨派人士代表，以及江澤民生前友好，昨亦到解放軍總醫院送別。

據央視《新聞聯播》畫面，胡錦濤在他人攙扶下瞻仰遺體，接着微蹲躬身、雙手合十對江澤民遺孀王冶坪致意，並握了握手。從畫面看，唯胡錦濤在慰問時與王握手。靈車駛向公墓途中，北京各界民眾夾道相送。北京市公安局昨早6時半起，對復興路、石景山路一帶分階段封路。復興路是解放軍總醫院所在處，石景山路是通往八寶山必經之路。

據台媒ETtoday現場報道，昨早八寶山附近道路上逾百架旅遊巴依序進入，現場逾千人穿黑外套、左胸佩戴白花排隊，據悉參加送行的都是中共黨員。有民眾問發生什麼事，維持交通的志願者低調透露「有領導人火化」。

（江澤民逝世）

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