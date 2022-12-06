灣區手記：臨時管控 ／文：尚東美

但翻看官方通報，並無公布記者所在屋苑屬風險區，更沒宣布「臨時管控」。莫非這是「層層加碼」？居委會有沒有權力封屋苑？是不是要向「12345」（內地政務熱線）投訴？曾經在社交平台上看過其他地方的申訴經驗，是不是能派上用場？

認真數數，家中物資夠撐3天；出門看看，屋苑內小超市和菜檔照舊營業；要收外賣還可以到大門口取，不少老人小孩仍在悠然散步，大部分居民聽從指示排隊驗核酸。鄰居傳言只封3天，大家普遍可以接受，在這裏想申訴似乎欠缺「民意基礎」。

有朋友提醒，有時政府通告會遲一天，可能文件只是在走流程；即使申訴，通告馬上出街，就已經手續齊備。難道這種「先斬後奏」是廣州傳說中的「以快制快」？直到翌日晚上10時，正式通報才姍姍來遲。第二、三天連續陰雨，基本上除了做核酸，人人也「自願居家」了。

第四天，又是早上6時許，官方通報解除臨時管控，一切恢復原樣，幸好沒有「加鐘（延長管控）」。但不難想像在「3天又3天」的海珠封控區，最久的已被封超過一個月，居民怨氣會有多大？

文：尚東美