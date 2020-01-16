港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：港車經港珠澳橋北上免擔保免關稅

【明報專訊】國務院上月底批准，對符合條件的香港及澳門汽車，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入內地（即港車北上、澳車北上）實施海關免擔保政策，意味着參與港車北上計劃的香港私家車，日後毋須向內地海關申報繳付關稅或辦理擔保安排，可以簡化有關申請程序和降低手續費用。

運輸局：促進灣區城市交流

過去香港私家車要北上內地，須按規定向內地海關申報並繳付一定關稅，或者辦理擔保安排始獲放行。對於港車北上免擔保，香港特區政府表示歡迎。政府早前稱正全力推進「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和內地與香港人員正常往來逐步恢復後，允許合資格的香港私家車可在毋須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。

運輸及物流局發言人表示，免擔保政策對增加港車北上計劃的吸引力至為重要，令海關申報程序更簡便，相信會令更多香港市民有興趣參與計劃，對促進大灣區內城市間的交流及更好善用港珠澳大橋帶來巨大裨益。政府會繼續與內地相關部門敲定港車北上的計劃的實施安排細節，以便視乎兩地疫情防控要求等因素，爭取盡快公布詳情和實施時間。

澳交通局：爭短期內實施「澳車北上」

澳門交通局亦表示，廣東省與澳門政府正抓緊時間協調細節，爭取短期內實施「澳車北上」政策。另據澳門保安司長黃少澤透露，「澳車北上」有關程序設計已完成，很快會公布。廣東省政府則稱，將會同有關方面推進落實「港車北上」、「澳車北上」政策，包括完善落實相關汽車源頭管理和屬地管控責任，制定具體管理辦法，建立健全汽車出入內地的預警管控工作機制。

相關字詞﹕海關免擔保 港珠澳大橋 港車北上 大灣區

上 / 下一篇新聞

江澤民遺體火化 京民眾夾道相送 現屆上屆常委送別 胡錦濤現身
江澤民遺體火化 京民眾夾道相送 現屆上屆常委送別 胡錦濤現身
醫局促員工「不影響服務下」默哀
醫局促員工「不影響服務下」默哀
議員質疑「簡約公屋」過貴 何永賢：68萬建一伙相近公屋
議員質疑「簡約公屋」過貴 何永賢：68萬建一伙相近公屋
扶委會議突取消 貧窮報告無期 現屆委員忽收通知不解原因 政府稱將公布新一屆名單
扶委會議突取消 貧窮報告無期 現屆委員忽收通知不解原因 政府稱將公布新一屆名單
謝偉俊：立會監察削弱 官員「奉旨咗」 指昔日濫用致人權自由減 料未來「走回中間」
謝偉俊：立會監察削弱 官員「奉旨咗」 指昔日濫用致人權自由減 料未來「走回中間」
御狀英媒撰文批釋法 「對司法獨立信心破壞不可估量」
御狀英媒撰文批釋法 「對司法獨立信心破壞不可估量」
明年擬條例 環評降門檻 時間省一半
明年擬條例 環評降門檻 時間省一半
財赤千億倍超預算 儲備相當政府開支11個月 再派消費券否 陳茂波：先聽意見看經濟
財赤千億倍超預算 儲備相當政府開支11個月 再派消費券否 陳茂波：先聽意見看經濟
港大噴鼻疫苗 國家批准使用
港大噴鼻疫苗 國家批准使用
當總指揮逾50年 大坑火龍傳承人陳德輝逝世
當總指揮逾50年 大坑火龍傳承人陳德輝逝世
港大新乙肝藥注射半年 收現技術10年療效
港大新乙肝藥注射半年 收現技術10年療效
調查：65%婦女更年期不適沒求醫 民建聯倡增服務
調查：65%婦女更年期不適沒求醫 民建聯倡增服務
患巨結腸症 求情：難控排便未嘗睡逾兩小時 自幼截腸獲減刑 青年認暴動囚32月
患巨結腸症 求情：難控排便未嘗睡逾兩小時 自幼截腸獲減刑 青年認暴動囚32月
4000人一例 專家料被告屬重症
4000人一例 專家料被告屬重症
懲教員涉助藏手機 囚犯3月通電2200次 控方：曾代向電訊商反映接收差
懲教員涉助藏手機 囚犯3月通電2200次 控方：曾代向電訊商反映接收差
拯救遺棄寵物中心場主涉虐狗 未閱畢文件 官遵公平審訊押後
拯救遺棄寵物中心場主涉虐狗 未閱畢文件 官遵公平審訊押後
旗下店舖屢遭破壞 食品店被車撞穿閘
旗下店舖屢遭破壞 食品店被車撞穿閘
詹培忠涉欺詐 同案被告棄保充公450萬擔保金
詹培忠涉欺詐 同案被告棄保充公450萬擔保金
fb留言「抵死」控圖煽動 警：替殉職水警不值講反話
fb留言「抵死」控圖煽動 警：替殉職水警不值講反話
健力賽播錯國歌 稱解釋不能接受 王敏超：有預謀
健力賽播錯國歌 稱解釋不能接受 王敏超：有預謀
涉毁多區金塔神像 埃及裔商人落網
涉毁多區金塔神像 埃及裔商人落網
大灣區GBA新聞：加速「工業上樓」 擬連續5年建2000萬平方米 深拓展工廈 年造兩蛇口工業區空間
大灣區GBA新聞：加速「工業上樓」 擬連續5年建2000萬平方米 深拓展工廈 年造兩蛇口工業區空間
灣區手記：臨時管控 ／文：尚東美
灣區手記：臨時管控 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港區人代候選人見面會拉票 「台灣女孩」凌友詩自稱「港基層」
【Emily】港區人代候選人見面會拉票 「台灣女孩」凌友詩自稱「港基層」
【Emily】讀大英博物館藝術書 胡志偉盼出獄後見識
【Emily】讀大英博物館藝術書 胡志偉盼出獄後見識
【Emily】民主黨收評稅審核 「已按計算結果處理」
【Emily】民主黨收評稅審核 「已按計算結果處理」
【Emily】初做AO嫌悶 孫玉菡：諗過辭職
【Emily】初做AO嫌悶 孫玉菡：諗過辭職
【Emily】談練空手道心得 劉慕裳3月寫百頁筆記
【Emily】談練空手道心得 劉慕裳3月寫百頁筆記
【Emily】參觀文物展 洪雯著牛仔褲學跳古典舞
【Emily】參觀文物展 洪雯著牛仔褲學跳古典舞