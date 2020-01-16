大灣區GBA新聞：港車經港珠澳橋北上免擔保免關稅

運輸局：促進灣區城市交流

過去香港私家車要北上內地，須按規定向內地海關申報並繳付一定關稅，或者辦理擔保安排始獲放行。對於港車北上免擔保，香港特區政府表示歡迎。政府早前稱正全力推進「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和內地與香港人員正常往來逐步恢復後，允許合資格的香港私家車可在毋須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。

運輸及物流局發言人表示，免擔保政策對增加港車北上計劃的吸引力至為重要，令海關申報程序更簡便，相信會令更多香港市民有興趣參與計劃，對促進大灣區內城市間的交流及更好善用港珠澳大橋帶來巨大裨益。政府會繼續與內地相關部門敲定港車北上的計劃的實施安排細節，以便視乎兩地疫情防控要求等因素，爭取盡快公布詳情和實施時間。

澳交通局：爭短期內實施「澳車北上」

澳門交通局亦表示，廣東省與澳門政府正抓緊時間協調細節，爭取短期內實施「澳車北上」政策。另據澳門保安司長黃少澤透露，「澳車北上」有關程序設計已完成，很快會公布。廣東省政府則稱，將會同有關方面推進落實「港車北上」、「澳車北上」政策，包括完善落實相關汽車源頭管理和屬地管控責任，制定具體管理辦法，建立健全汽車出入內地的預警管控工作機制。