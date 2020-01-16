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大灣區GBA新聞：加速「工業上樓」 擬連續5年建2000萬平方米 深拓展工廈 年造兩蛇口工業區空間

【明報專訊】深圳市上月中宣布，將以每年新建2000萬平方米、連續進行5年的速度，向企業提供高品質、低成本、定制化的「工業上樓」產業空間，以降低企業生產成本，提振投資信心。按此規模，相當於深圳每年以縱向方式開發出兩個蛇口工業區（佔地面積10.85平方公里）的產業空間，以解決市內工業用地緊絀的發展難題。

明報記者 陳子凌

解決工業用地緊絀問題

深圳市委書記孟凡利、市長覃偉中上月16日出席加快「工業上樓」廠房空間建設簽約儀式。會上，深圳市各區政府、市屬及區屬國資平台與國企、金融機構簽約，將集中資源完成每年建2000萬平方米、連續5年的「工業上樓」任務，保障製造業企業扎根深圳發展。

所謂「工業上樓」，其實就是香港常見的工廠大廈，以深圳市政府的解讀，則是一種可以讓企業在高層樓房中作工業生產的產業空間模式，在不改變工業用地性質的前提下，提升樓宇的容積率，大幅增加低租金廠房予企業使用。

據深圳市城市規劃設計研究院指出，大灣區眾多城市目前都面臨用地成本攀升、現有工業用地利用率低、老舊工業園區改造周期長等問題。而工業用地緊絀一直是深圳實現產業發展目標的一大難題，「工業上樓」作為一種產業空間供給模式，早於2018年的深圳市政府工作報告就已被提出。研究院又指出，香港與新加坡早在1950年代已開始探索工業上樓，發展至今超過50年，2005年後，「工業上樓」模式才被引入中國，於珠三角地區率先應用。

配合先進製造20戰略產業發展

研究院表示，考慮到樓宇結構、環保安全、樓層承重以及政府鼓勵等因素，適合「上樓」的產業將包括電子配件、芯片、光學模組、新一代通訊設備、高端智能裝備、智能傳感器、高端醫療器械、工藝設計等。事實上，深圳市之所以加快推進「工業上樓」，是為了配合今年6月公布，發展以先進製造業為主體的20個戰略性新興產業集群，以及前瞻佈局八大未來產業的「20+8產業集群」政策，因此，所有「工業上樓」建設項目都會圍繞「20+8產業集群」，按照類別作規劃建設和招商引資。

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