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2022年12月5日星期一
港聞二
國家憲法日提「三點必須」 促港人自覺尊重國家根本制度 駱惠寧：完全徹底脫殖 憲法方入民心
將設法治教育督導委員會 促進港青愛國愛港 具國家世界視野
黎案釋法 譚耀宗提醒「特殊情况可送內地審」 指普通法理解國安法「或對不上號」
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大灣區GBA新聞：國家隊撐起廣深賣地 料好景不再 財政部出手約束央企國資買地 禁虛增土地出讓收入
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碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
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【明報專訊】（請看附圖）
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國家憲法日提「三點必須」 促港人自覺尊重國家根本制度 駱惠寧：完全徹底脫殖 憲法方入民心
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