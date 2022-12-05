戶主撞破 3賊山頂屋盜2000萬財物逃

昨日凌晨約2時，警方接獲賈姓女戶主報案，指3名可疑男子潛入大廳，其後在房間發現搜掠痕迹，惟賊人犯案後迅速逃去。經點算後兩名女住戶損失一批手表、金飾、銀包及現金，總值約2000萬元，警方正調查並翻看閉路電視，暫無人被捕。

西環爆竊拘一男 喬裝棚工爬入窗

另外，西環德輔道西近水街一個搭有棚架並正維修外牆的單位上月30日發生爆竊案，事主下午4時許返住所時發現屋內有搜掠痕迹，約5500元現金、金飾、3支相機鏡頭、兩部電腦及數張銀行卡被偷去，總值5.5萬元，西區警區翻查閉路電視後破案，前日（3日）拘捕報稱建築工的49歲梁姓本地男子。

西區警區刑事調查隊第六隊案件主管黃啟琛督察昨日交代案情表示，警方翻查閉路電視紀錄後鎖定疑犯，發現他尾隨其他住客入大廈，並喬裝搭棚工，透過棚架爬入無鎖上的窗入屋犯案，單位門窗無撬開痕迹。警方前日（3日）掩至疑犯居住的屯門單位搜查並拘捕他，起回案中大部分贓物。

西區警區情報組尤家齊督察表示，臨近歲晚，不少不法之徒會乘機「搵快錢」，呼籲市民離開單位鎖好門窗或加裝窗花，另提醒大廈安裝防盜設備。