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稱減幅溫和可取 林世雄：若只西隧減價 會谷多咗車

【明報專訊】政府提出調整三隧收費，其中私家車西隧過海減至60元，運輸及物流局長林世雄昨日形容減幅溫和及可取，並稱是要避免過多車流轉到西隧，影響油麻地一帶交通，又提到若只是西隧減價，另兩條隧道不加價，未必達到分流作用。至於政府建議下一步再考慮推行「不同時段不同收費」，他表示是考慮到市民未必能接受大幅度改變三隧收費結構和水平，加上社會仍處於復常階段，車流未完全回復新冠疫情前水平，故建議分階段實施。

為解決3條過海隧道流量不均，政府計劃明年8月西隧專營權屆滿後，最快同月調整3隧收費，使用西隧的私家車由現時75元減至60元，紅隧及東隧劃一加至30元。

暫不分時段收費 「等一等謹慎啲」

林世雄昨日出席商台《政好星期天》時稱，若只調低西隧收費，另兩條隧道不加價，西隧與紅隧東隧的收費仍有一定差距，未必達到分流效果；他表示要很小心處理西隧收費減幅，又稱若只西隧減價，「會谷多咗車在西隧過海」，反令隧道口附近地區如油麻地更塞車，但東隧和紅隧無法分流車輛到西隧。

「易通行」擬明年中推

政府建議新方案「兩步走」，先調整三隧全日收費，第二階段才推行「不同時段不同收費」。林世雄稱是考慮到市民未必能接受大幅度改變三隧收費結構及水平，加上社會仍在復常階段，車流仍較少，「等一等會比較謹慎啲」。他又指「不同時段不同收費」要靠「易通行」不停車繳費服務配合，預計今年底先在青沙管制區推行，有信心明年中能在三隧實施「易通行」。

另外，林指政府會研究推出泊車轉乘優惠，長遠會規劃綜合泊車轉乘樞紐，如設商場和銀行等一站式服務，吸引市民多用公共交通工具。

相關字詞﹕運輸及物流局 三隧分流

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