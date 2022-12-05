土力處1500萬研系統 混凝土磚自動驗

人手年驗20萬件 擬取代減出錯

2016年政府外判試驗所曾爆出港珠澳大橋混凝土磚壓力測試報告「造假」事件，政府事後需額外斥資數以千萬元覆核測試紀錄。土力工程處長張偉文指出，現時主要以人手檢測來自各項工務工程的混凝土磚，每年逾20萬件，預料未來測試量有增無減；當局2016年構思自行開發一套全自動混凝土磚測試系統，2019年獲創新及科技局（現為創新科技及工業局）撥款970萬元研發系統，包括混凝土磚護養、量度尺寸及重量，以及壓力測試等。

電腦代目測 數據即時上傳

張偉文稱，該測試系統設於大嶼山小蠔灣的區域工務試驗所，已於今年投入服務。系統設有護養水缸，可儲存1.2萬個混凝土磚；由電腦控制的起重臂，可自動抽取混凝土磚，送到不同儀器量度及測試，完成測試後，所有數據即時上傳至電腦，減低人手輸入出錯風險。

根據建築標準，混凝土磚樣本在壓力測試後，需判斷樣本破裂模式是否合乎要求，有否不尋常特徵，例如分佈不均的裂縫。傳統會以目測判斷，自動化系統的壓磚機則設置3部相機，以不同角度拍攝混凝土磚破裂形態，並應用電腦視覺分析技術和人工智能，令系統透過學習辨認和對比不同樣本裂縫，自動判斷混凝土磚是否符合測試要求。張稱，現時該系統每年可處理約20%混凝土磚測試工作，試驗所已預留空間，將測試數量升至總數約一半，長遠大部分樣本均會以自動化系統測試。

另引入系統驗鋼筋 應付近半測試

除了混凝土磚，政府的工務工程每年亦要測試逾3萬支鋼筋，傳統以人手量度長度、重量及設置測試機等，土力處引入的自動測試系統造價約600萬元，能應付近一半測試，主要利用能負重40公斤的機械臂，將鋼筋送到各項設施，掃描標籤、量度重量及長度，以及做拉力測試實時量度長度變化；完成測試後，所有相關數據自動上傳至電腦，減低人為出錯風險。