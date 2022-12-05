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港聞二

碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝

【明報專訊】鄭逸豪和黃玉春之前從事污水處理工程已經有很長時間，曾經協助過電鍍和稀土等多個行業的廠家，對於離子交換技術，已十分熟悉。不過，他們以往是受僱於其他公司，或以自由身顧問方式來承接相關污水處理項目。直至2020年2月正式創業，成立澤浩高純金屬有限公司，同年10月成為科技園的培育公司。

其實，該公司研發的「未來之樹」，已經屬於「碳捕獲、封存與利用」（CCSU）範疇內的技術方案。而且，相對於將二氧化碳封存在地下或海底深處的方案，這方案的成本無疑低得多，亦更容易推行，也沒有地域限制。

鄭逸豪表示，在公眾地方安裝未來之樹可以發揮教育意義，但最具效率的做法，是在工廠和發電廠等二氧化碳的排放源頭安裝。因為這些廠房產生的廢氣，二氧化碳濃度要比一般空氣的二氧化碳濃度高得多。該公司在一年多前已經向內地某些發電廠和垃圾焚化場建議安裝這種設備，但未獲同意。除了工廠和發電廠之外，理論上，亦可以在船和大型飛機上安裝這種裝置，從它們的廢氣中吸走二氧化碳。

他透露，未來之樹的累積研發投資達200多萬元，該公司亦會使用離子交換技術，為不同廠家設計各種污水處理工程，以回收價值較高的金屬，所以相信回本不是問題。

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