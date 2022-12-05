3青少年涉電騙呃長者 疑與11案有關

促交「保釋金」被揭發 警料收酬作案

荃灣警區重案組第一隊主管鄧菁濱高級督察表示，上周五下午兩時許接獲銀行職員報案，指一名89歲老婦懷疑收到詐騙電話，正依照騙徒指示提款。警方調查發現騙徒以事主兒子因牽涉刑事案而急需保釋金為由，要求她繳交5萬元現金，並指其朋友會上門代收。

警員隨即部署並在交收地點埋伏，當日在梨木樹邨單位以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名報稱倉務員的17歲少年，同日分別在土瓜灣一間酒店及牛頭角彩盈邨單位以同樣罪名拘捕18歲報稱無業的女子和15歲男生，兩人涉嫌招募及指示17歲少年收取贓款。3人正被扣查。

警方初步調查相信被捕17歲少年與18歲女子為情侶，15歲男生為女子友人，他們均收取報酬犯案。被捕人疑與11宗同類電騙案有關，受害人均為長者，介乎67至89歲，案發時全部被要求繳交現金，共損失約98.5萬元，當中最大單宗損失金額為10.5萬元。警方呼籲如有案件涉及保釋金，巿民應向有關警署核實，避免受騙，如有懷疑應致電「防騙易18222」熱線查詢。