「轉數快」泰國用 最快明年推 泰銀行代表：商討最後階段 料每日上限5700元

明報記者 林勵

泰國銀行支付政策副總監Pariwat Kanithasen說，根據泰國支付系統PromptPay經驗，參與的零售銀行匯率可貼近市場，費用也遠低於信用卡。Kanithasen解釋，由於旅客可使用自己熟悉的支付系統，相信計劃有競爭力。至於反詐騙或反洗黑錢安排，他說會透過零售銀行層面處理，強調兩地會合作及通報。

兩地支付系統互通 二維碼沿用

Kanithasen透露，泰國央行是自2019年起與香港金管局商討，根據構思，旅客可沿用參與銀行或支付系統的程式讀取二維碼（QR code），例如泰國方面的應用程式將可讀取香港FPS的二維碼，屬於參與銀行的泰國旅客到港後，則可繼續使用慣用的應用程式支付。

Kanithasen說，目前未與香港方面討論費用問題，但根據泰國經驗，參與零售銀行為了與信用卡競爭，收費較低，在當地接受流動支付的商戶也較信用卡多。

泰星互通逾年錄5000宗交易 代表：復常後將增

泰國與新加坡央行去年4月支付系統互通，獲新加坡三大主要銀行及泰國五大主要銀行參與。由於新冠疫情影響旅遊業，泰國近月才通關，Kanithasen說計劃實施至今一年多，僅錄得5000多宗交易，數量頗低。但兩地匯款則錄得約50萬次，總金額超過1億美元。他分析，每宗匯款金額不高，大部分都是移民工人在新加坡匯款回泰國的家，相信隨着旅遊業復常及人員流動，往來及金額會更高。

本港網上騙案日增，不少騙徒誘騙事主以「轉數快」匯款後消失，若涉跨境元素，警方更難追查或凍結金額。Kanithasen說，設每日交易上限就是降低風險，但具體如何處理消費爭議，仍要交由零售銀行層面處理，情况一如信用卡爭議一樣，現行的反洗黑錢規則及安排也繼續存在。

電子支付在東南亞快速冒起，除了類似本港與泰國的雙邊合作，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國5個東盟國家央行在亞太經合組織峰會（APEC）期間簽署備忘錄，探討支付系統多邊合作，以及打通各地跨境支付的可能。Kanithasen說，作為央行及監管機構，不能逼零售銀行參與，只能盡量提供誘因，「愈多銀行參與，整個制度會愈好」。