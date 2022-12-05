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斷4纜工廈𨋢仍停用 業界促立例裝安全設備

【明報專訊】葵涌金德工業大廈上周四發生升降機4條纜索斷裂事件，肇事升降機昨早仍停用，升降機各層門外貼有機電工程署的封條貼紙。大廈管理處通告稱，事發時升降機摩打「過熱冒煙」，觸發消防警鐘。香港電梯業總工會理事長郭慶桓說暫難推斷意外成因，惟肇事升降機生產已有40年，建議當局立例要求具一定年期升降機須加裝指定安全設備，甚至更換整個機廂。

同款𨋢運作暢順 無對講機

事發客𨋢載重上限1500公斤、可載最多20人，來往地下至14樓。大廈管理處上周六發出特別通告，稱事發於上周四早上9時35分，當時「消防警鐘鳴響」，檢查後發現「摩打過熱冒煙，觸發煙霧頭發出警報」，升降機槽底有斷裂鋼鑬，事故原因有待查明。本報記者昨早到金德工業大廈觀察，同廈有另一部同款客𨋢，昨運作暢順，但機廂無對講機，𨋢內指示受困者可按警鐘15至20秒；不獲回應者，可致電管理處人員或向閉路電視招手引起注意。

機電署前晚新聞稿指出，初步調查顯示升降機機廂卡在井道，驅動機廂的纜轆仍轉動，終致4條懸吊纜索斷裂，升降機安全鉗發揮作用，將機廂停在近8樓層站位置。升降機生產及保養承辦商為富士達（香港）有限公司。

機電署指引裝防磨損裝置

業界：僅屬建議性質

機電署稱該升降機無配備障礙開關掣，該裝置可防止纜索和纜轆在移動受阻時過度磨損，是機電署建議的7項優化工程改善項目之一。郭慶桓指出，指引只屬建議性質，認為應立例強制加裝；他解釋，不少舊升降機無障礙開關掣，當機廂卡住而摩打仍運轉，「就會磨損到纜索4條都斷」。

管理處通告顯示，升降機上次例行和周年檢查分別於上月10日及14日，郭認為兩項檢查後短時間內出事非常少見。一般而言，工程人員例行檢查包括緊急呼救系統、後備電源、超重警報等，亦會以肉眼檢查纜索有否變形及為機械上機油；年檢則由工程師在場監督，檢查主要部件。

相關字詞﹕升降機事故 金德工業大廈

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