支聯會煽動案無陪審 律政司：無損被告權益

律政司3理由不設陪審 鄒幸彤：不意外

支聯會案是第四宗轉介高院審理的國安法一審案件，翻查資料，4宗案件無一採用陪審團。前支聯會副主席鄒幸彤透過親友在社交網站透露，林定國12月1日發出的證書中，引述案件涉外因素、保障陪審員安全及「有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」，不設陪審團。鄒形容對決定「不意外」。

根據《基本法》第86條，「原在香港實行的陪審制度的原則予以保留」。根據國安法第46條，針對原訟庭檢控，律政司長可（may）基於保護國家秘密、涉外因素或保障陪審員及其家人人身安全「等理由」，指示訴訟毋須由陪審團審訊；國安法條文中，無明文列出「妨礙司法公義」為理由。

蔡耀昌說，透過傳媒得知消息，認為指控支聯會有涉外因素，但理由不詳，認為律政司應解釋，也不應令不設陪審團成為常態或必然，否則對案件被告及整個法治制度不公。

港大法律學者楊艾文：法官審不代表不公

港大法律學院教授楊艾文則說，改由法官審訊不代表被告沒有公平審訊，但關注原訟庭指定法官人數較少，反問是否真的需要3名法官審理，還是可修訂國安法第46條，改由一名法官審訊？

已解散的支聯會及前主席李卓人，兩名副主席何俊仁、鄒幸彤去年9月被落案控告煽動顛覆國家政權罪，何俊仁扣押15個月後於今年8月獲准保釋，李卓人則明日向高院申請保釋。

【案件編號：HCAL 401/22】

明報記者

（港區國安法）