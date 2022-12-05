港聞

港聞二

健力賽錯國歌 鄭青雲：港協指引發揮作用

【明報專訊】迪拜上周五（2日）舉行的亞洲經典健力錦標賽頒獎典禮播錯國歌。署理體育專員鄭青雲昨日出席活動後表示，初步資料看到港協暨奧委會的指引有發揮作用，本港運動員和領隊已立即作出反應和停止頒獎典禮，維護國歌和國家尊嚴，做法恰當。他又稱已要求港協暨奧委會詳細調查事件，又透露警方會調查事件，暫時無確實定論。

鄭青雲表示，運動員和領隊事後馬上作出與指引要求相符的反應，維護國歌和國家尊嚴，重申如發現有總會或相關人士未跟足指引有懲處條款。

就事件被指是起於再有義工下載錯誤歌曲，被問到Google搜尋時仍出現錯誤資訊有否違反《港區國安法》，鄭青雲稱當局會嚴肅跟進。

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇表示，港協暨奧委會的相關指引充足及清晰，並已提交正確國歌版本和區旗，惟主辦方仍然從YouTube擅自下載錯誤版本，事件令人遺憾；但知悉主辦機構已正式道歉，日後會加強溝通，強調必須使用國歌正確版本。他呼籲政府應要求Google和YouTube糾正國歌版本，下架錯誤資料。

貝鈞奇指主辦方擅YouTube下載錯版

出席同一場合的立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜說，對事件感到遺憾和非常不滿，國際體育賽事出現低級錯誤，令賽事蒙上陰影，亦對香港非常不尊重。他感謝本港精英運動員按照指引恰當處理，另指當局應與搜尋器供應商商討違法歌曲是否適宜繼續存放網上。

上 / 下一篇新聞

國家憲法日提「三點必須」 促港人自覺尊重國家根本制度 駱惠寧：完全徹底脫殖 憲法方入民心
國家憲法日提「三點必須」 促港人自覺尊重國家根本制度 駱惠寧：完全徹底脫殖 憲法方入民心
將設法治教育督導委員會 促進港青愛國愛港 具國家世界視野
將設法治教育督導委員會 促進港青愛國愛港 具國家世界視野
黎案釋法 譚耀宗提醒「特殊情况可送內地審」 指普通法理解國安法「或對不上號」
黎案釋法 譚耀宗提醒「特殊情况可送內地審」 指普通法理解國安法「或對不上號」
壘球賽昏臥場上 前港隊代表猝死
壘球賽昏臥場上 前港隊代表猝死
3商場停播世盃3日 康健中心延開幕禮
3商場停播世盃3日 康健中心延開幕禮
支聯會煽動案無陪審 律政司：無損被告權益
支聯會煽動案無陪審 律政司：無損被告權益
斷4纜工廈𨋢仍停用 業界促立例裝安全設備
斷4纜工廈𨋢仍停用 業界促立例裝安全設備
土力處1500萬研系統 混凝土磚自動驗
土力處1500萬研系統 混凝土磚自動驗
稱減幅溫和可取 林世雄：若只西隧減價 會谷多咗車
稱減幅溫和可取 林世雄：若只西隧減價 會谷多咗車
戶主撞破 3賊山頂屋盜2000萬財物逃
戶主撞破 3賊山頂屋盜2000萬財物逃
「轉數快」泰國用 最快明年推 泰銀行代表：商討最後階段 料每日上限5700元
「轉數快」泰國用 最快明年推 泰銀行代表：商討最後階段 料每日上限5700元
3青少年涉電騙呃長者 疑與11案有關
3青少年涉電騙呃長者 疑與11案有關
兩周維持2500留醫 九東聯網總監中招
兩周維持2500留醫 九東聯網總監中招
大灣區GBA新聞：國家隊撐起廣深賣地 料好景不再 財政部出手約束央企國資買地 禁虛增土地出讓收入
大灣區GBA新聞：國家隊撐起廣深賣地 料好景不再 財政部出手約束央企國資買地 禁虛增土地出讓收入
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】TSA月前作文卷出題「白紙」
【Emily】TSA月前作文卷出題「白紙」
【Emily】國家憲法日 觀塘區嘉年華千人出席
【Emily】國家憲法日 觀塘區嘉年華千人出席
【Emily】CY赴星洲講talk 話港可做超級聯繫人
【Emily】CY赴星洲講talk 話港可做超級聯繫人
【Emily】曾俊華睇《過時．過節》 嘆「香港縮影」
【Emily】曾俊華睇《過時．過節》 嘆「香港縮影」
【Emily】剛遊東京 出「復常」終篇 梁栢賢話香港有3件事可即刻做
【Emily】剛遊東京 出「復常」終篇 梁栢賢話香港有3件事可即刻做
【Emily】心光慈善日 體驗視障者玩運動
【Emily】心光慈善日 體驗視障者玩運動