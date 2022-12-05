健力賽錯國歌 鄭青雲：港協指引發揮作用

鄭青雲表示，運動員和領隊事後馬上作出與指引要求相符的反應，維護國歌和國家尊嚴，重申如發現有總會或相關人士未跟足指引有懲處條款。

就事件被指是起於再有義工下載錯誤歌曲，被問到Google搜尋時仍出現錯誤資訊有否違反《港區國安法》，鄭青雲稱當局會嚴肅跟進。

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇表示，港協暨奧委會的相關指引充足及清晰，並已提交正確國歌版本和區旗，惟主辦方仍然從YouTube擅自下載錯誤版本，事件令人遺憾；但知悉主辦機構已正式道歉，日後會加強溝通，強調必須使用國歌正確版本。他呼籲政府應要求Google和YouTube糾正國歌版本，下架錯誤資料。

貝鈞奇指主辦方擅YouTube下載錯版

出席同一場合的立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜說，對事件感到遺憾和非常不滿，國際體育賽事出現低級錯誤，令賽事蒙上陰影，亦對香港非常不尊重。他感謝本港精英運動員按照指引恰當處理，另指當局應與搜尋器供應商商討違法歌曲是否適宜繼續存放網上。