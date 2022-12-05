3商場停播世盃3日 康健中心延開幕禮

民政處設21直播點 《13点》郵品延售

民政事務處將於全港21個指定地點安排直播江澤民的追悼大會，各地點將於當日上午9時半起開放，港島有4處，包括西營盤社區綜合大樓3樓社區會堂、北角社區會堂等；九龍區有5處，包括秀茂坪社區會堂、黃大仙社區中心；新界區有12處，包括東涌社區會堂、葵芳社區會堂、大埔社區中心、屯門龍逸社區會堂等。

香港郵政亦宣布配合政府就悼念江澤民的安排，原定明日發行的「《13点》漫畫」特別郵票及相關郵品，將延至周三（7日）起在全線郵政局和「郵購網」發售。香港聖公會福利協會原定今日舉行「黃大仙地區康健中心開幕禮」，該會昨日宣布因應悼念江澤民，開幕禮將延期至另行通知。

各界續有市民到中聯辦獻花悼念。新界鄉議局主席劉業強昨在facebook發文悼念江澤民，稱昨午懷着沉痛心情，帶領鄉議局仝人到中聯辦大樓弔唁，「表達對江主席的無比敬意和深切悼念」，向江的家屬致以深切慰問。

明報記者

（江澤民逝世）