港聞

港聞二

3商場停播世盃3日 康健中心延開幕禮

【明報專訊】前國家主席江澤民的追悼大會將於明早（6日）10時在北京人民大會堂舉行，特區政府將於當日安排直播，又呼籲業界機構或組織延期或取消當日的娛樂及慶祝活動。信和集團旗下的3個商場，包括屯門市廣場、荃新天地、奧海城，原定安排免費直播64場世界盃賽事，昨晚在facebook宣布取消播放周一至周三（5至7日）的4場賽事，包括日本對克羅地亞。帖文稱部分於期間舉行的活動亦會暫停或延遲，未有交代取消播放賽事原因。

民政處設21直播點 《13点》郵品延售

民政事務處將於全港21個指定地點安排直播江澤民的追悼大會，各地點將於當日上午9時半起開放，港島有4處，包括西營盤社區綜合大樓3樓社區會堂、北角社區會堂等；九龍區有5處，包括秀茂坪社區會堂、黃大仙社區中心；新界區有12處，包括東涌社區會堂、葵芳社區會堂、大埔社區中心、屯門龍逸社區會堂等。

香港郵政亦宣布配合政府就悼念江澤民的安排，原定明日發行的「《13点》漫畫」特別郵票及相關郵品，將延至周三（7日）起在全線郵政局和「郵購網」發售。香港聖公會福利協會原定今日舉行「黃大仙地區康健中心開幕禮」，該會昨日宣布因應悼念江澤民，開幕禮將延期至另行通知。

各界續有市民到中聯辦獻花悼念。新界鄉議局主席劉業強昨在facebook發文悼念江澤民，稱昨午懷着沉痛心情，帶領鄉議局仝人到中聯辦大樓弔唁，「表達對江主席的無比敬意和深切悼念」，向江的家屬致以深切慰問。

明報記者

（江澤民逝世）

上 / 下一篇新聞

國家憲法日提「三點必須」 促港人自覺尊重國家根本制度 駱惠寧：完全徹底脫殖 憲法方入民心
國家憲法日提「三點必須」 促港人自覺尊重國家根本制度 駱惠寧：完全徹底脫殖 憲法方入民心
將設法治教育督導委員會 促進港青愛國愛港 具國家世界視野
將設法治教育督導委員會 促進港青愛國愛港 具國家世界視野
黎案釋法 譚耀宗提醒「特殊情况可送內地審」 指普通法理解國安法「或對不上號」
黎案釋法 譚耀宗提醒「特殊情况可送內地審」 指普通法理解國安法「或對不上號」
壘球賽昏臥場上 前港隊代表猝死
壘球賽昏臥場上 前港隊代表猝死
健力賽錯國歌 鄭青雲：港協指引發揮作用
健力賽錯國歌 鄭青雲：港協指引發揮作用
支聯會煽動案無陪審 律政司：無損被告權益
支聯會煽動案無陪審 律政司：無損被告權益
斷4纜工廈𨋢仍停用 業界促立例裝安全設備
斷4纜工廈𨋢仍停用 業界促立例裝安全設備
土力處1500萬研系統 混凝土磚自動驗
土力處1500萬研系統 混凝土磚自動驗
稱減幅溫和可取 林世雄：若只西隧減價 會谷多咗車
稱減幅溫和可取 林世雄：若只西隧減價 會谷多咗車
戶主撞破 3賊山頂屋盜2000萬財物逃
戶主撞破 3賊山頂屋盜2000萬財物逃
「轉數快」泰國用 最快明年推 泰銀行代表：商討最後階段 料每日上限5700元
「轉數快」泰國用 最快明年推 泰銀行代表：商討最後階段 料每日上限5700元
3青少年涉電騙呃長者 疑與11案有關
3青少年涉電騙呃長者 疑與11案有關
兩周維持2500留醫 九東聯網總監中招
兩周維持2500留醫 九東聯網總監中招
大灣區GBA新聞：國家隊撐起廣深賣地 料好景不再 財政部出手約束央企國資買地 禁虛增土地出讓收入
大灣區GBA新聞：國家隊撐起廣深賣地 料好景不再 財政部出手約束央企國資買地 禁虛增土地出讓收入
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】TSA月前作文卷出題「白紙」
【Emily】TSA月前作文卷出題「白紙」
【Emily】國家憲法日 觀塘區嘉年華千人出席
【Emily】國家憲法日 觀塘區嘉年華千人出席
【Emily】CY赴星洲講talk 話港可做超級聯繫人
【Emily】CY赴星洲講talk 話港可做超級聯繫人
【Emily】曾俊華睇《過時．過節》 嘆「香港縮影」
【Emily】曾俊華睇《過時．過節》 嘆「香港縮影」
【Emily】剛遊東京 出「復常」終篇 梁栢賢話香港有3件事可即刻做
【Emily】剛遊東京 出「復常」終篇 梁栢賢話香港有3件事可即刻做
【Emily】心光慈善日 體驗視障者玩運動
【Emily】心光慈善日 體驗視障者玩運動