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港聞二

壘球賽昏臥場上 前港隊代表猝死

【明報專訊】本港一日內發生兩宗懷疑運動猝死個案，其中香港壘球總會前副會長、香港代表隊前隊員黃煥文昨早在總會內參加壘球比賽，其間突然暈倒昏迷，在場人士於救護員趕抵前協助施行心外壓，惟事主送院後不治。香港壘球總會事後在社交平台公布其死訊。警方將案件列作「送院時死亡」，死因待驗屍確定。據悉，事主患有高血壓及高膽固醇。

昨早9時01分，警方接獲報案指一名58歲男子在何文田天光道香港壘球總會內打壘球期間突然暈倒，由救護車送往廣華醫院搶救，其後證實不治，數名死者親友趕赴醫院了解。

58歲一級壘球教練 高血壓高膽固醇

根據讀者提供片段所見，事發時一名身穿運動服的男子倒臥場上，臉部發黑，失去知覺。多名球員等人圍繞在側，神色憂心。有人疑見男子昏迷不醒，即時拉開其上衣，替他施以心外壓急救，其間有女子在救治期間協助報案。多名救護員未幾到場接手處理，用擔架牀將事主抬上救護車送院急救。

香港壘球總會下午於facebook宣布，該會前副會長及香港代表隊前隊員黃煥文於聯賽賽事中途暈倒，送院後證實不治，總會對其家屬及隊友致以最深切哀悼。翻查資料，黃煥文在香港壘球總會一級壘球教練名單上。現場消息稱，黃在大學時期已投入壘球運動，昨日賽事期間未有受到撞擊，惟突然暈倒。本報記者中午重返涉事場地，見到仍有人在場打壘球。

偕妻游泳遇溺 67歲心臟病者亡

另外，昨早7時許，一名女子偕同67歲丈夫到屯門黃金泳灘游泳，男子疑遇溺失去蹤影，救生員接獲求助後即時派出多艘獨木舟、救生滑浪板，同時準備水肺潛水器材協助搜索，最終於離岸70米水面發現遇溺者，將他救起。消防及救護員到場後接手急救，事主由救護車送往屯門醫院搶救，證實不治。據了解，事主有心臟病。

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