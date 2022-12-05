黎案釋法 譚耀宗提醒「特殊情况可送內地審」 指普通法理解國安法「或對不上號」

譚耀宗昨午出席「國家憲法日」座談會後，被問到黎智英案應否移交內地審理，他形容相關問題屬假設性，稱要視乎全國人大常委會意見；並指出本港有很多律師，相信黎智英沒可能聘請不到。

指人大常委月底例會「夠時間準備」

盼港法院自行解決 勿每次要人大釋法

譚耀宗表示，人大常委會開會日期和議程仍需要等待人大委員長會議決定，暫未清楚會否在例行會議上討論，但認為事件並非複雜，即使本月底開例會亦有足夠時間準備，專門就事件開會處理的可能不大。譚耀宗表示，希望本港法院可自行解決，毋須每次都交由人大常委會釋法；他亦引述報道指，Tim Owen的工作簽證已過期，如入境處不批准簽發，根本不能上庭，反問是否為解決問題的辦法；同時他又認為，此舉雖不能徹底解決問題，但至少能把事件延後解決。

指定律師名單「非三朝兩日可成」

譚又表示，相信釋法的範圍亦不會過闊，預料今次不會觸及指定律師規範法官的問題，只會就國安法的內容作解釋。對於有建議設立指定律師名單，他認為需時研究，不是三朝兩日可完成。

港澳辦發言人上月28日就黎智英案回應，指批准英國大律師代理該案有違國安法的立法精神和法理邏輯，全國港澳研究會會長鄧中華昨日在「國家憲法日」座談會發言時，特別指出港澳辦今次表態「分量很重」，社會各界應高度重視。