國家憲法日提「三點必須」 促港人自覺尊重國家根本制度 駱惠寧：完全徹底脫殖 憲法方入民心

「國家憲法日」座談會昨日在灣仔會展舉行，共有約600多人出席。駱惠寧以視像致辭時，就《憲法》引領和保障一國兩制實踐提出「三點必須」，其中他表示必須弘揚以愛國愛港為核心與一國兩制方針相適應的主流價值觀。他稱擁護和信仰《憲法》離不開對國家與民族的情感認同，二十大報告提出發展和壯大愛國愛港力量，認為只有將愛國精神牢固確立、發揚光大，徹底擺脫殖民統治的影響，憲法意識在香港才能真正深入民心。他表示，各界應不斷加強憲法、基本法和國安法的教育和推廣，並與國情及國史教育結合。

駱惠寧重申，香港各界必須自覺尊重和維護《憲法》權威、國家主體依照《憲法》實行社會主義制度，以及中國共產黨的領導地位。另外，他表示必須堅持以維護國家主權、安全、發展利益為「最高原則」，確保國家安全和發展利益才能保障香港社會根本利益和福祉。

劉兆佳：中央首提去殖化重要

反映國民教育民族認同不容阻撓

劉兆佳表示，中央官員過去甚少提及殖民統治，今次首次坦白指出去殖化的重要，反映中央認為國民教育和強化民族認同感是當前最重要範疇，不容許政治因素阻撓有關工作。他續稱，現時本港形勢已撥亂反正，中央可以提出過去有顧慮或被視作政治敏感的議題。

對於具體如何擺脫殖民統治影響，行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，現時部分港人仍有「戀殖」心態，缺乏國家觀念，建議加強推廣憲制、國家安全等概念，建立「中國人意識」，特別是針對年輕人宣傳教育。葉太亦指出政府應加快法律適應化，例如釋法事件揭示現行制度只要法庭批准，無本地全面執業資格的海外律師即能處理國安法案件，反映制度適應化未完善。

經民聯議員、基本法委員會委員梁美芬亦認為，關鍵在於改變港人的意識形態，例如至今仍有人崇拜英國國旗，並指出本港法例尚有不少條文含有女王陛下和英軍等字眼，需加快刪改。

葉劉：殖民色彩街名不必改

陳國基：與非政府機構合作宣傳教育

至於本港不少街道和公共設施的名稱有殖民時期色彩，葉劉淑儀認為命名僅屬表面和形式，沒有需要改名，質疑成本高而且會造成混亂。梁美芬則說，如果命名旨在紀念對香港有貢獻的人，不改名並無所謂。

政務司長陳國基會後在社交媒體回應稱，由他領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」目標是將《憲法》精神廣泛植入民心，委員會將制訂整體策略，與其他部門和非政府機構合作宣傳教育，包括大型宣傳、製作電視節目等。

全國港澳研究會會長鄧中華在座談會上以視像發表主題演講，表明特區須履行《基本法》23條立法的憲制責任，完善相關法律，消除各種危害國家安全的風險和隱患。他認為雖然特區在維護國安的憲制責任已取得明顯成效，但本港維護國安的形勢仍然嚴峻。他稱，國安法在未來多宗重大國安案件中能否全面準確實施，依然有待檢驗，強調要繼續有效執行國安法，準確和全面理解立法原意。

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