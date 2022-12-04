蠔殼圍7宗執法4命修復 環團：執法零散難阻嚇

政府稱不時實地視察 派無人機監測

發展局及規劃署昨綜合回覆稱，目前沒有計劃展開另一次棕地研究，而規劃署一直根據《城市規劃條例》對違例發展採取執行管制行動，以避免新界鄉郊地區的環境受到破壞。規劃署不時會在保育地區實地視察，並會透過無人機系統，監測有關地方有否違例發展和蒐集證據；如有足夠證據證明是《條例》下的違例發展，署方會採取執管行動。因應個別懷疑違規的地點，該署方會就懷疑違例發展場地實地視察及調查，以掌握足夠證據。至於個別已查證涉及違反《條例》的地點，則已採取適當執行管制行動。

環團：10幅土地遭破壞 86%涉濕地保育區

綠色和平表示，蠔殼圍至少10幅被破壞的土地全位於生態敏感地區，當中86%涉濕地保育區，並遭到填塘、填土等破壞。團體指出，局方回應亦未明確指出個案是否屢犯不改，亦未有加強有關罰則，難以阻嚇違規行動。