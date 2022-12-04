環團棕地研究質疑：北都基建、濕地重劃 加劇先破壞後發展

綠色和平表示，保護區新增棕地範圍橫跨北都擬建濕地公園的擴展部分，由於政府有意為濕地「重新劃界」，並擬在南生圍興建北都公路，質疑交通基建引致棕地擴張；同時變相鼓勵私人地主「先破壞後發展」，令生態系統面臨危機。

保育區內棕地167公頃 年增5.2

綠色和平又稱，位於現有濕地公園以南、近橫洲配水庫一帶過去一年不斷新增棕地，並自去年7月至今年8月新增一幅呈長方形的棕地；同時附近一幅綠地亦被剷成呈橢圓形棕地，接通東南面以外、近盛屋村的另一幅新增棕地，該幅棕地面積更於過去3個月擴張逾倍，至1.3公頃。

團體稱，城規會曾於2014年做「蠔殼圍生態實地調查」，確定蠔殼圍一帶魚塘及沼澤的生態價值，並以「防患未然」的方法保護現有魚塘及其生態功能，將該處濕地劃作濕地保育區。但團體最新發現，位於濕地保育區邊界的蠔殼圍有植被於今年3月被剷，並沿濕地保育區的界線擴張；至今年7月，該地已被剷成泥地，棕地面積達0.5公頃。

規劃署曾着恢復原狀 過限期仍泥地

團體續稱，根據規劃署執行管制紀錄，署方曾分別於今年4月及5月發出強制執行通知書及恢復原狀通知書，要求地主於同年8月10日前移除殘餘物、填料及重新種草，但據今年10月的航拍圖，該處仍為泥地，即未遵從規劃署指令。

政府擬重新劃分濕地保育區和濕地緩衝區，並釋出部分土地發展，同時擬帶頭在南生圍一帶發展「三鐵三路」，路線或與擬議的濕地保育公園及濕地緩衝區有重疊。

綠色和平資深項目主任陳可淳認為，政府對保育濕地緩衝區及保育區態度模糊，予人感覺濕地需為交通基建「讓路」，加上部門執法不力（見另稿），令地主為搶先破壞濕地保育區附近土地，實行「先破壞後發展」，企圖降低用地生態價值，以為日後「劃界」鋪路，務求將持有土地剔出保育範圍，以便日後作私人發展。

發展局：部分獲規劃許可 將查餘下個案

發展局及規劃署綜合回覆查詢稱，位於發展區內的11幅棕地都有發展時間表，但會分階段進行。至於發展區以外的24幅棕地，大部分已納入進行中的規劃研究，長遠將發展成房屋或其他用途，並按研究結果和發展時間表清理棕地作業。

發展局續稱，上述棕地部分位處適合棕地作業的規劃用途地帶，部分已獲規劃許可或是之前已存在的用途，將調查餘下的懷疑個案；對於違法棕地作業，不論是位於發展區以內或以外，當局都會採取積極執管行動，而保育地帶尤屬執管重點之一。