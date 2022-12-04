無預約未能弔唁江澤民 長者中聯辦外鞠躬致敬

澳門籲各界周二停娛樂活動

另外，江澤民追悼大會周二在北京人民大會堂舉行，澳門政府昨宣布全體公務員當日一同默哀3分鐘，呼籲社會各界暫停娛樂及慶祝活動。全澳高等院校及中、小、幼學校當日下半旗誌哀，以及停辦所有慶祝活動。

湯家驊昨代表民主思路前往中聯辦弔唁，他說江澤民見證香港回歸，為落實「一國兩制」奠定成功的基石，個人形象亦深入民心，對其離世感到悲哀。湯續稱敬重江澤民在任時為港發展所做努力，對其印象十分深刻。

除政商界人士，香港廣東社團總會及香港廣西社團總會等多個團體的代表都前來中聯辦獻花，下午近3時半一度出現人龍，要警員開咪及拉起橙帶分流。現場所見亦有不少市民帶同小朋友前來獻花。

家長林女士說，江澤民影響他們這一代人的思想，帶兒子到場亦是「想他懷念江同志」，知道江曾是前任領導人，為國家有過許多貢獻。李女士則帶同11歲女兒弔唁，她形容江澤民是「偉人」，「除了現在的主席，我們國家還有前主席，想讓她（女兒）知道」。

此外，有長者想進入中聯辦的弔唁場所，惟因沒預約遭警員截停，最終只在外圍鞠躬。該長者稱讚江澤民當政期間將國家管治得很好，人民安居樂業，「他是我們的國家領導人，無論左派還是右派，在他領導下我們不用打仗，如何能不尊重他？」

（江澤民逝世）