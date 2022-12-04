上月曾年檢 工廈𨋢4纜斷裂

無人傷 政府促承辦商交報告

機電署昨深夜發稿稱，上周四接獲升降機的生產和保養承辦商富士達（香港）有限公司報告，金德工業大廈第2座第5號升降機的纜索斷裂。初步調查顯示，升降機機廂卡在升降機井道內，而驅動機廂的纜轆仍在轉動，導致升降機4條懸吊纜索斷裂；而升降機安全鉗發揮作用，將機廂停在近8樓層站位置。

署方正調查事故，要求富士達下周一（12日）前提交報告。

署方稱，涉事升降機在1982年生產，並無配備防止懸吊纜索和纜轆過度磨損的障礙開關掣；富士達上月14日曾為升降機年檢。署方已即時檢查大廈內其餘9部富士達升降機，證實全部安全。

專家稱罕見 倡每半年查所有纜

英國機械工程師學會院士盧覺強認為，升降機4條懸吊纜索斷裂屬嚴重程度，而升降機懸吊纜索通常有12倍安全系數，事故相當罕見。他稱，視乎保養情况，一般懸吊纜索約有10年使用壽命，工廈升降機較常運載大型機器和貨物，增加懸吊纜索受損風險。他稱懸吊纜索每半年應檢查並保養，職員會目測所有懸吊纜索有否鏽蝕和鋼絲外露，而非抽樣檢查。他估計由於機廂卡在井道，纜轆在安全鉗發揮作用下仍在轉動而「扯斷」纜索；亦不排除纜索原本有損傷導致更易被「扯斷」。

根據機電署網站，富士達的季度表現評級，安全表現沒發現問題，服務質素表現則為三星（90至99分）。翻查資料，一名工人2017年在將軍澳景林邨維修升降機時被夾死，富士達其後被罰款；2008年大埔運頭塘邨升降機斷裂懸吊纜索事故，機電署曾向富士達發警告信。