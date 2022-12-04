料疫情兩周見頂 許樹昌：措施毋須收緊

本港昨新增10111宗新冠陽性個案，其中9614宗屬本地個案；至昨凌晨有15名新冠病人在深切治療部留醫。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在商台《政經星期六》表示，港大最新病毒即時繁殖率約為1.1，估計每日新增個案仍稍微上升，惟現時患者以輕症為主，入住深切治療部病人亦較年初高峰期少，估計疫情仍在公營醫療系統負荷範圍內。

公院一線病房半滿 料仍能負荷

許樹昌認為，疫情升溫與港府放寬社交距離措施、主流病毒株Omicron BA.5傳播性較高有關。被問到是否需要收緊防疫措施，他稱公立醫院一線隔離病房、二線隔離病房使用率分別為五成及三分之一、部分患者可在家隔離及有口服藥供應，認為若公營醫療系統能負荷則毋須收緊防疫措施。至於能否放寬措施，他相信要待開始接種二價疫苗一段時間、疫情再趨穩定，港府才會考慮繼續放寬。

憂心肌炎 未成年打二價需更多數據

衛生署轄下聯合科學委員會日前通過暫擬共識建議，允滿18歲者選擇復必泰二價疫苗作部分劑次。同屬聯合科學委員會之一的新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌透露，有兒科背景同事憂接種太多疫苗或觸發心肌炎，故須待藥廠有更多數據才能決定建議18歲以下者接種二價疫苗否。

港府日前公布共訂購190萬劑復必泰二價疫苗，其中約77萬劑上月尾已運抵。公務員事務局長楊何蓓茵昨日出席活動後透露，同一批餘下的疫苗即將到港，醫衛局會密切留意用量，相信足夠未來一段日子使用。 日前曾接種一劑新冠疫苗、染疫後有腦水腫的男童離世，她形容事件相當不幸，呼籲家長盡快帶同子女接種疫苗，避免同類事情再次發生。

（新冠疫情）