領基因排序走出實驗室 喜見公院現已能做

改良技術大縮需時 貢獻控疫

蕭傑恒解釋，傳統全基因排序需時3至4日方可生成基因圖譜，惟控制傳染病「時間就係最關鍵」，故此往日醫生並不清楚基因排序對控制疾病傳播的作用。而其團隊在疫情期間，透過簡化檢測程序、優化電腦系統等，令原本需時數日的全基因測試，縮短至半日內就有結果。

第五波高峰期，蕭傑恒團隊有感在實驗室做基因排序、找出傳播鏈對控制疫情的作用已不大，另希望做到「唔係只有理大實驗室先做到𠵱件事（基因排序）」，故改到醫院前線負責核酸檢測工作；團隊亦在疫情回落期間走訪不同醫院實驗室，將技術推廣至前線實驗室，至今不少醫院已有能力自行做緊急全基因排序。

蕭傑恒形容，新冠病毒令不同醫生認清基因排序的用處，亦為實驗室及公立醫院間建立橋樑，令兩者得以建立合作關係，將基因檢測技術帶入醫院，讓院方日後可針對不同傳染病、院內抗藥性細菌大爆發以監察或追蹤。

（新冠疫情）