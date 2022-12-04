蕭傑恒倡公布入院者變異株佔比 各地復常新病毒必然入港 籲更關注「毒性」免癱醫療

明報記者 何珮瑚

倘新毒屬Omicron「後代」

談傳播力逃逸力意義不大

疫情爆發以來，新冠病毒從原始病毒株不斷變種，以往Delta及多種Omicron亞系等流入本港時，社會往往關注病毒株「傳播速度」、「免疫逃逸能力」等。致力監測新冠傳播路徑的蕭傑恒表示，隨着各地復常、放寬入境限制，本地出現變異病毒株屬於無可避免，而若變異病毒株仍以Omicron為「backbone（骨幹）」，即從Omicron演變而成的「後代」，其免疫逃逸能力也「差不多」，形容上述資料對公眾而言猶如一堆沒意義的數字。他建議各界可關注病毒株的「毒性」，即引起的重症、死亡率，因相關資訊方可反映病毒株會否對公營醫療構成額外壓力。

衛生防護中心現會抽查部分本地個案分析基因排序，惟未交代抽查比例為何、相關個案何時染疫。蕭傑恒認為，港府雖已公布各種資訊，無奈發布時欠缺統籌，建議可公布入院個案各種變異病毒株佔比，助公眾掌握新變種對公營醫療系統影響。

局方：繼續每日新聞稿交代疫情

醫衛局回覆會否考慮蕭的建議稱，衛生署和醫管局每日透過新聞稿交代疫情最新狀况，如涉變異病毒株個案分析、公院住院數字等，局方將繼續相關工作讓公眾掌握最新疫情。

疫情爆發初期，港府致力追蹤陽性個案間關聯，盼盡早截斷傳播鏈；而因應疫情升溫，有關部門現只在醫院、院舍等高危地區追蹤。蕭傑恒說現時單日新增近萬宗，沒辦法釐清個案間流行病學關聯，形容若堅持相關工作只會浪費資源。談到資源，他另提到部分措施如污水監察其實作用不大。

蕭稱污水監測作用小

入境測核酸有助察新種

蕭傑恒及團隊透過分析病毒基因排序，找出第一波疫情「零號病人」為佛堂男住持，另揭發第五波初期源頭不明個案到訪陸田園餐廳後染疫。儘管認為毋須執著於傳播鏈，團隊仍分析個案基因排序，蕭說現時繼續分析病毒基因為監察變異病毒株在本地傳播情况；又認為入境者仍有需要在機場檢測核酸，若海外有非Omicron後代的變異病毒株，亦可第一時間監察。

（新冠疫情）