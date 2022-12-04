蕭傑恒倡公布入院者變異株佔比 各地復常新病毒必然入港 籲更關注「毒性」免癱醫療

【明報專訊】本港抗疫近3年見證新冠各種變異病毒株流入社區，由最初原始株至引爆第五波的Omicron，近日再有XBB等新亞系。對於如何在復常之路穩步應對病毒萬變，致力分析病毒基因排序的理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒接受本報專訪稱，新變種流入社區無可避免，本港不應再用過去思維應對疫情。他又稱，港府公布資訊時欠缺統籌，建議參考海外做法公布入院個案各種變異病毒株佔比，助公眾掌握新變種對公營醫療系統的影響。
明報記者 何珮瑚
倘新毒屬Omicron「後代」
談傳播力逃逸力意義不大
疫情爆發以來，新冠病毒從原始病毒株不斷變種，以往Delta及多種Omicron亞系等流入本港時，社會往往關注病毒株「傳播速度」、「免疫逃逸能力」等。致力監測新冠傳播路徑的蕭傑恒表示，隨着各地復常、放寬入境限制，本地出現變異病毒株屬於無可避免，而若變異病毒株仍以Omicron為「backbone（骨幹）」，即從Omicron演變而成的「後代」，其免疫逃逸能力也「差不多」，形容上述資料對公眾而言猶如一堆沒意義的數字。他建議各界可關注病毒株的「毒性」，即引起的重症、死亡率，因相關資訊方可反映病毒株會否對公營醫療構成額外壓力。
衛生防護中心現會抽查部分本地個案分析基因排序，惟未交代抽查比例為何、相關個案何時染疫。蕭傑恒認為，港府雖已公布各種資訊，無奈發布時欠缺統籌，建議可公布入院個案各種變異病毒株佔比，助公眾掌握新變種對公營醫療系統影響。
局方：繼續每日新聞稿交代疫情
醫衛局回覆會否考慮蕭的建議稱，衛生署和醫管局每日透過新聞稿交代疫情最新狀况，如涉變異病毒株個案分析、公院住院數字等，局方將繼續相關工作讓公眾掌握最新疫情。
疫情爆發初期，港府致力追蹤陽性個案間關聯，盼盡早截斷傳播鏈；而因應疫情升溫，有關部門現只在醫院、院舍等高危地區追蹤。蕭傑恒說現時單日新增近萬宗，沒辦法釐清個案間流行病學關聯，形容若堅持相關工作只會浪費資源。談到資源，他另提到部分措施如污水監察其實作用不大。
蕭稱污水監測作用小
入境測核酸有助察新種
蕭傑恒及團隊透過分析病毒基因排序，找出第一波疫情「零號病人」為佛堂男住持，另揭發第五波初期源頭不明個案到訪陸田園餐廳後染疫。儘管認為毋須執著於傳播鏈，團隊仍分析個案基因排序，蕭說現時繼續分析病毒基因為監察變異病毒株在本地傳播情况；又認為入境者仍有需要在機場檢測核酸，若海外有非Omicron後代的變異病毒株，亦可第一時間監察。
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