湯家驊：釋法應避免影響終院決定

全國人大常委譚耀宗在now節目《大鳴大放》稱，是次釋法可能為澄清國安法立法原意，以及法例想達到的目的，又稱人大常委會「當然可以」修改或對條文加以說明，但最終如何處理需由專家決定。港區國安法無列明禁止海外律師參與案件，他說國安法整個構思要求較高，若沿用其他案件的處理方法會不準確。

譚惠珠：特首提釋法終院審案各司其職

基本法委員會委員陳弘毅出席一法律論壇後稱，過往香港是英國殖民地，亦曾欠缺資深法律人員，故《法律執業者條例》容許在某些情况下聘請外國律師，但他認為隨着國安法生效，需處理《法律執業者條例》如何與國安法配合的問題，形容釋法是「迫不得已」、「最後選擇」。

湯：釋法予人影響普通法制度之感

湯家驊在商台《政經星期六》及有線新聞《有理有得傾》提到，終審法院的獨立和威信對維護普通法制度和本港金融中心地位重要，釋法雖非為推翻終院判決，但承認觀感上或令人感覺影響普通法制度，促釋法時盡量避免影響終院決定。他又認為是次釋法只能處理國安案件，長遠應修訂《法律執業者條例》。他說現時熟悉人權法的本地律師比比皆是， 故應處理海外、尤其英國律師來港執業的歷史問題。

湯又表示，除釋法以外，透過本地修訂《法律執業者條例》，以更嚴謹條件處理海外律師來港，理應可解決相關爭議，惟他說理解國安法屬全國法律，加上本地修例需時，未必趕及適用於黎智英案。他說看不到原擬代表黎智英的英國御用大律師Tim Owen有「三頭六臂」及「無邊法力」，可令案件「起死回生」，國安案已由指定法官審理案件，即使辯護律師有爭議也不影響判決。

（港區國安法）