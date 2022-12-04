一國兩制論壇 李家超：港獨特優勢包括獨立行使司法權

陳冬：普通法供一帶一路法律保障

譚惠珠引述已故國家領導人鄧小平曾提到，香港的制度不可完全跟西方，而「港人治港」的主題必須是「愛國者治港」。她又稱，基本法未列明本港是行政主導，因當時就字眼有爭議，但她舉例，議會會優先處理政府議案等已可反映。

中聯辦副主任陳冬致辭時表示，用好普通法可為一帶一路提供優質法律服務和保障，又引述國家主席習近平在「七一講話」中，兩度提到香港的普通法制度，體現了香港原有法律制度為香港開放營商環境的重要保障。國務院港澳辦副主任王靈桂視像致辭時則形容，法治在一帶一路發揮基礎作用，而香港是國家唯一實施普通法的司法管轄區，在法律服務範疇具天然優勢，包括提供法律專業服務和培養法律人才。

外交部駐港公署副特派員方建明稱，法律專業服務是香港所長，故應繼續發揮法治優勢，並利用好一帶一路平台，「講好香港法治故事」，堅決捍衛特區法治形象。